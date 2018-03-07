Haber: Esra Öztürk

Bolu Amatör U – 17 Liginin 6.haftasında Aladağsporile Gençlergücü takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Aladağspor takımı 7 – 2 kazandı. kazandı. Bolu Belediyespor’a galibiyeti getiren golleri Enis Tuna (2), Alper Meriç, Murat Kılıç (2), Ferhat Ünlü, Melih Gülay kaydetti. Aladağspor’un gollerini ise 30.dakikada Mustafa Ogün Biçer ve 32.dakikada Eyüp Ayaz kaydetti. 3 puanı hanesine yazdıran Gençlergücü puanını 7’ye çıkararak 5.sıradaki yerini korurken, Aladağspor ise 0 puanla son sırada kaldı. 5.sırada kaldı. Gençlergücü ligin 7.haftasında Özel İdare Köroğluspor ile karşılaşırken, Alağspor ise Elvan İnşaat Kızıkspor ile karşı karşıya gelecek

Stad: Sentetik 1

Hakemler: Mustafa Kaan Güvenç, Bayram Öztürk, Volkan Tiryaki

Aladağspor: ** Talha Anıl Özkoç, ** Onur Aras, ** Erdal Çelebi, ** Buğra Duman, ** Umut Can Kavaklı, ** Kerem Saffet Erkan, ** Süleyman Emin Fidan, ** Emirhan Öztürk, ** Metin Can Kabacık, ** Caner Cantürk, ** Mustafa Ogün Biçer

Gençlergücü: ** Samet Kilitçi, ** Yasin Alpaslan Aydın, ** Ethem Gümüş, ** Yiğit Emre Sınmaz, ** Ahmet Yılmaz Eren, ** Murat Kılıç, ** Ferhat Ümlü, ** Alper Meriç, ** Enis Tuna, ** Enes Gündoğdu, ** Emrah Turhan

Goller: 30.dk Mustafa Ogün Biçer, 32.dk Eyüp Ayaz ( Aladağspor), 12.dk – 80.dk Enis Tuna, 33.dk Alper Meriç, 36.dk – 57.dk Murat Kılıç, 43.dk Ferhat Ünlü, 78.dk Melih Gülay ( Gençlergücü)