Haber: Gönül OLUTÜRK

Maçın ilk golü Gençlergücü U – 16 takımından geldi. Maçın 23.dakikasında Emrah rakip ile girdiği pozisyonu gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. İlk golün ardından çok geçmeden sahnede yine Emrah vardı. Maçın 27. Dakikasında emrah rakip ağlara bıraktığı golle Gençler gücünü 2-0 öne geçirdi. Emrah kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti. Gençlergücü 33.dakikada kazandığı penaltıdan yararlanamadı. Gençlergücü oyuncusu Enes’in penaltısını rakip kaleci Emre kurtardı. İlk yarıda başka gol olmayınca devre arasına 2-0 Gençlergücü üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıda Gençlergücü takımı ataklarını iyice sıklaştırdı. Maçın 60.dakikasında Gençlergücü Melih’in golü ile 3-0 öne geçti. Maçın 68.dakikasında Gençlergücü takımı farkı dörde çıkardı. Osman rakip kaleye golü kaydederek maçta skoru 4-0 yaptı. Maçın 87.dakikasında Melih takımının beşinci golünü kaydetti. Maçta durum 5-0. Maçın skorunu belirleyen gol Gençlergücü’nden geldi. Maçın 90.dakikasında melih topu ağlarla buluşturarak skoru 6-0 yaptı. Melih kendisinin üçüncü ve takımının altıncı golünü kaydetti. Maçta başka gol olmayınca Gençlergücü U -16 takımı maçı 6-0 kazandı.

Hakemler: Ali Seçilmiş, Umut Atlı, İlyas Benek

Aladağspor U -16 takımı ilk 11: ** Emre, ** Mehmet Furkan Şentürk, ** Furkan Tezcan, ** İlker Samed, ** Seyit Eren, ** Muhammet Semih, ** Arda, ** Buğra, ** Eren, ** Vural, ** Batuhan

Gençlergücü U – 1 6 takımı ilk 11: ** Samet, ** Y. Emre Sınmaz, ** Barış, ** Emre Geredeli, ** Ahmet Yılmaz, ** Emrah, ** Burak, ** Furkan, ** Melih, ** Enes, ** Ozan Aslan

Goller: 23.dk – 27.dk Emrah, 60.dk. – 87.dk. 90.dk. Melih, 68.dk. Osman Mert ( Gençlergücü)