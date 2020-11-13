"Gençlerimiz hedefledikleri yerlere ulaşacaklardır"



Haber: N.Halid Altundal

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Altınordu Futbol Akademisinde (ALFA) yetişen kaleci Mertcan Dağlı, savunma oyuncuları Furkan Metin, Özgür Deryol ve Yusuf Can Esendemir, orta saha Yiğit Emre Çeltik ile forvet Enis Destan'ın bu sezon forma şansı bulduğu bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ALFA'nın "altın madeni" olduğunu belirtti. ALFA'dan çıkanlara şans verdiklerini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti: "Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Ravil Tagir, Berke Özer, Barış Alıcı, Kerim Alıcı, Alican Özfesli, Muhammet Taha Tepe, Ozan Can Oruç, Yusuf Acer ve daha bir çok oyuncumuz ALFA'dan çıkan altın madenleridir. A Takım'da onları işleyip birer mücevher haline getiriyoruz. Yeni gençlerimiz de çok çalışıp inandıkları takdirde hedefledikleri yerlere ulaşacaklardır."