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22 Ekim 2017 Pazar
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    • Gençlerimizde iyi başlangıç

    Gerede’de düzenlenen Kick Boks Kulüpler Ligi 2017-2018 dönemi 1.etap karşılaşmalarında Antrenörler tarafından iyi bir şekilde hazırlanan ve Karate turnuvalarında İlimizi temsil eden sporcularımız iyi bir performans sergiledi.

    22 Ekim 2017 Pazar 12:41
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    Gençlerimizde iyi başlangıç
    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Antrenörler İlhan Şimşek, Cihad Pay, Dursun Çam, Harun Armağan, Hacı Kazım Yüksel nezaretinde çalışan Bolulu sporcular iyi bir performans sergilediler. 9’u ilk defa lig maçına çıkan olmak üzere 11 sporcu karşılaşmalarda ilimizi temsil etti.Karşılaşmalar sonunda bayanlar 60 kg.da Elif Tuğba Eyni 1., 50 kg.da Nihal Aydemir 3., erkeklerde 66 kg.da Melih Başkaya 1., 42 kg.da Furkan Yıldız 3.olarak müsabakalara ilimiz adına damga vuran isimler oldular. Konuyla ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı İlhan Şimşek “Geniş bir çalıştırıcı kadrosuyla ilçe spor salonunda antrenmanlarımız sıkı bir şekilde devam etmektedir, yeni bir ekip hazırlıyoruz bu ekibin Türkiye şampiyonasına hazırlanabilmesi için lig büyük bir açığımızı kapatmakta ve sporcularımızın gelişimine katkı sağlamaktadır. Kurucuları arasında yer aldığımız lig, senede 4 defa Türkiye’nin çeşitli illerinde bu tür büyük organizasyonlara yer vermektedir. Birinci etabını Gerede’de düzenlediğimiz ligin 2.etabı Düzce yada Sakarya’da kasım ayında yapılması planlanıyor, programımıza katkı sağlayan basta Sayın Kaymakamımız Sayın Cengiz Ünsal ve Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Allar olmak üzere tüm yetkililerimize teşekkürlerimizi belirtir, sporcularımızın başarısını temenni ederim” ifadelerine yer verdi.

    Anahtar Kelimeler: Gerede’de, Düzenlenen, Kick, Boks, Kulüpler

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