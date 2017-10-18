Haber: Gönül OLUTÜRK

3 – 8 Ekim tarihleri arasında karaçayırda Gelişim Ligleri ve Bolu U -16 liglerinden olmak üzere toplam 6 karşılaşma oynandı. Bu mücadelelerin 2 sini ev sahibi takım kazanırken3 maçı deplesman takımı kazandı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Oynanan mücadelelerde 35 gol atıldı. Bu gollerin 17 tanesini ev sahibi takımları atarken geri kalan 18 golleri deplasman takımları kaydetti. Bu haftada maç başına 5,83 gol ortalaması düşüyor. Hafta boyunca oynanan maçlar ve skorları şu şekilde;

10 Ekim Salı

18.00: Elvan İnşaat Kızıkspor – Aladağspor 7 – 1 ( Bolu U – 16 )

11 Ekim Çarşamba

18.00: Gençlergücü – Kıbrısçıkspor 6 – 0 ( Bolu U – 16 )

14 Ekim Cumartesi

12.00: Boluspor – Eskişehirspor: 1 -1 ( Elit U – 14 )

14.00: Boluspor – Eskişehir 3 – 4 ( Elit U – 15 )

15 Ekim Pazar

14.00: Aladağspor – Gençlergücü 0 – 6 ( Bolu U – 16 )

16 Ekim Pazartesi

18.00 Bolu Belediye Spor – Elvan İnşaat Kızıkspor 0- 6 ( Bolu U – 16 )