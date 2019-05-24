Gençlik Kampı Müracaatları Başladı

Haber: Aysun Beykoz

Gençlik Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Gençlik Liderleri, kamplarda at biniciliği, dağ bisikleti, paintball, deniz ve havuz etkinliği, el sanatları, geziler, halk oyunları, ip parkuru, kano, kişisel gelişim eğitimleri, kitap okuma saatleri, mangala, okçuluk, rafting, sokak oyunları, tiyatro ve müzik eğitimleri, doğa yürüyüşleri gibi etkinliklere tüm gençleri bekliyoruz. Kamplar, Mersin, Samsun 19 Mayıs, Bolu Aladağ, Kırşehir Kaman, Trabzon Doğu Karadeniz ve Kastamonu Yolkonak’ta ücretsiz gerçekleşecek. Kamplara 12 yaşından küçük ve 22 yaşından büyüklerin kaydı yapılmayacak. Başvurular 15 Nisan–15 Temmuz arasında //egenc.gsb.gov.tr adresinden online olarak yapılabilecek” denildi.