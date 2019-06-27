Haber: Esra Öztürk

Gençlik Merkezinde yaz kampı başlayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gençlerin yaz tatillerini etkili, verimli ve aynı zamanda eğlenceli geçirebilmeleri amacıyla 1 Temmuz-1 Eylül 2019 tarihleri arasında yaz dönemi atölye ve kulüp çalışmaları yapılacağı bildirildi. Ebru, ahşap boyama, kodlama, gitar, bağlama, zeka oyunları, hızlı okuma, drama, Kuran-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimlerinin verileceği kamplara 10-15 yaş arasındaki çocukların katılabileceği belirtildi.