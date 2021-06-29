Gençlik Spor Yaz Okulları açılış töreni yapıldı

Okulların kapanmasıyla beraber, öğrenciler de yaz dönemine girdi. Yaz tatilinde gençlerin boş zamanlarını spor faaliyetleriyle değerlendirmeleri amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, düzenlenen törenle açıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara’nın konuşmacı olarak katıldığı törende Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, sporcular ve vatandaşlar yer aldı. Spor okullarındaki faaliyetler ücretsiz gerçekleştirilecek.

Spor okullarının gençlere sağlayacağı katkıları Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara anlattı. Çalışmalar kapsamında hedeflerine de değinen Çilkara, “Yaklaşık olarak 10 bin çocuk ve gencimizin faydalanacağı müdürlüğümüz bünyesinde açılan GSB Spor Okullarımızın amacı gençlerimize spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığını kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelinmelerini sağlamak, yazın boş zamanlarını sporla değerlendirmek, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak amacıyla okulların yaz tatiline girmesiyle başlayan GSB Spor Okullarımızda tecrübeli öğretmenlerimiz nezaretinde sportif çalışmalarımız yürütülecektir” dedi.

Spor okulları kapsamında 10 bine yakın genci sporla buluşturmak istediklerini belirten Çilkara “İlimizde 0-5, 18 yaş arası çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik toplam 26 branşta faaliyet gösterecek tüm branşlarımız ücretsiz olacaktır. GSB Spor Okulları, 6 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek olup, spor eğitimlerimizi yoğun bir şekilde devam etmektedir. Aynı zamanda GSB Engelsiz Spor Okulu adı altında; Bedensel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler ve özel sporculara yönelik kurslarımız da başlayacaktır. Hedefimiz GSB Spor Okulları’mız ve GSB Engelsiz Spor Okulları’mızda 10 bine yakın gencimizi spor hayatına kazandırmaktır” şeklinde konuştu.

Program, gençler halk oyunu gösterisi de yaptı. Spor Okulları’nın açılışı Spor Genel Müdürlüğü 83’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle her yıl 29 Haziran’da yapılıyor.