Haber: Gönül Olutürk

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "13 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Güreş Federasyonu seçimli genel kurulunun 05/12/2017 tarihinde Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 'Danıştay kararı uygulanmadığı' gerekçesiyle iptal edildiğini öğrendik. Mahkeme kararına saygı duymakla beraber kamuoyunu aydınlatma gereği duyulmuştur. 13 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen seçimli genel kurul, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından tüm federasyonlara gönderilen Danıştay ve Tahkim Kurulu Kararları konulu ilgili yazısı ve yazı ekindeki tahkim kurulu kararlarıyla Türkiye Güreş Federasyonumuzun ana statülerinde yer alan hükümlerin uygulanması suretiyle gerçekleştirilmiştir" denildi.