Boluspor, 2017-2018 yılının ilk yarısında 24 puanla 6. sıraya gelerek, ilk yarıda play-offtaki yerini aldı. Geçtiğimiz seneye bakacak olursak, Boluspor, 2016-2017 sezonunun ilk yarısında 27 puan alarak sıralamada 5. sırada idi. O sezon ligin ilk üç sırasına baktığımızda Eskişehirspor, Göztepe, Yeni Malatya 31 puanla sıralanıyorlar, 4. sırada ise Sivasspor olup, 29 puanı olduğunu görürüz. Yani liderle 4 puan farkımız var.

Kimler çıktı o sene? Sivasspor ile Yeni Malatyaspor direkt, Göztepe ise play-offtan. 2017-2018 sezonuna baktığımızda birinci sıradaki Ankaragücü 34. puanda, ikinci Ümraniye’nin 32, Çaykur Rize’nin 31 puanı, Giresunspor’un 30 puanı var. Yani liderle 10 puan fark, ikinci ile 8 puan fark var. 2016-2017 sezonunda dikkatinizi çekerim, 34 maçta 12 mağlubiyet almışız.

Lig sonunda liderin 62, ikincinin 61 puanı var. Bizim 54 puanımız var. Yani 8-7 puan fark var. 54 puanı 34 maça böldüğümüzde 1,58 puan ortalaması çıkıyor. 2016-2017’nin ilk yarısındaki alınan 27 puanın ortalaması alındığında 1,58 çıkıyor. Tesadüf bu ya, 2016-2017 kadrosuna bakalım isterseniz: Alim Öztürk, Santos, Burak Hasan, Cengiz Umut Meraş, Bentley, Furkan Şeker, Guido Koçer, Diarra, Özgür İleri, Arapi, Poepon, Yusuf Emre. Bu seneki kadrodan tam 12 kişi var. 2017-2018 sezonunda bunlara ilaveten Caner Cavlun, Sane, Gökhan Değirmenci, Göksu, İrfan Başaran, İshak Çakmak, Ertuğrul Taşkıran, Melih Okutan, Mustafa Durak, Franco, Sefa Yılmaz gibi aynı değerde 11 tane ilave yaptık mı? Tamı tamına 23 tane aynı kalitede oyuncu.

Geçen sezon ilk yarıda 27 puan alan bu takıma bu kadar takviye yapacaksın 24 puanda kalacaksın. Şimdi istatistikten gidersek 17 maçta 24 puan alan takımın puan ortalaması 1,41. Geçtiğimiz yılın çok gerisinde. Kalan 17 maçta 1,41 ortalamaya göre gidersek 24 puan daha alırız ve 48 puan toplarız. İlk iki şansımız var mı? Bu rakamlara göre yok. Birinci sıradaki Ankaragücü’nün ortalaması ile gidersek 2,0 ortalama ile oynuyor. İkinci Ümraniye ile gitsek 1,88 ortalama ile oynuyor. Ankaragücü’nün ortalamasında gidersek 34 puan toplarız, Ümraniye’den gidersek 32 puan toplarız. Yani Ankaragücü’nden gittiğimizde 58 puanımız olur, ikinciden gittiğimizde 52 puan alırız. Yani ilk iki şansımız %0!

Geçtiğimiz yıl bu takım 34 maçta 12 mağlubiyet alıyor. 18 takımlı ligde en çok yenilen 6. takımız. Bu sene ne olmuş? 17 maçta 7 mağlubiyet. Yani geçen yıl ki rekoru kırmak için 5 mağlubiyet kalmış. Bu yıl da en çok mağlup olan takımlar arasında 3. sıradayız. Bir yılda ne değişmiş? Kadroyu korumuşuz, 11 takviye yapmışız, 24 puana seviniyoruz.

Elazığlı yazar Bolu’yu övüyor, Fanatik yazarı Bolu’yu övüyor. Bunların yazılarına baktığımızda Başkan Necip Çarıkcı’nın beyanatıyla birebir aynı. Övgüler düzüyorlar. İkisini de Boluspor’un hiçbir maçında görmedim. Birisi de çıkmış bunlara çanak tutuyor. Soruyorum şimdi: “Malum geçtiğimiz yıla bakmış olursak Fuat Hoca başarılı diyeceğiz, yönetim başarılı diyeceğiz” değil mi? 34 maçta 12 mağlubiyet almış, elindeki en iyi oyuncularından Emre Kılınç’ı rakibi Sivasspor’a, Murat Yıldırım’ı Yeni Malatya’ya vermiş, play-offta iki maçta da Göztepe’ye yenilmiş takımı ve son play-off maçında kasti tekme atarak takımı 10 kişi bırakan, 4 maç ceza alan ama 350 bin Euro transfer ücretiyle bu yıl oynadığı maç sayısı ortada, herkes burada kupa maçındayken herkesten önce tatile giren adama bu yıl da aynı paraları verip, onun kuklası olanlarda hiç mi suç yok?

Soruyorum yönetime Balıkesir’e 4-2 yenildiğimiz maçın vebali Fuat Hoca’da mı? Bu vebalin altında kimler var? İsterseniz bir düşünün. Fuat Hocanın başında olduğu ilk 9 maça bakalım, rakipler kimler? Giresunspor, Ümraniyespor, Gazişehir Gaziantepspor, Manisaspor, Adana Demirspor, Erzurumspor, Altınordu, Ankaragücü, Balıkesirspor. Gelelim Sait Hocanın oynadığı maçlara: Rizespor, Samsunspor, Gaziantepspor, Elazığspor, Adanaspor, İstanbulspor, Eskişehirspor, Denizlispor. Gaziantepspor kapanıyor, Samsunspor’un anahtarını belediye başkanına verdiler, Eskişehirspor borç içinde yüzüyor, Denizlispor transfer yapamıyor.

Sait Hocanın başarısını isterseniz ikinci yarıdaki 9 maçta alacağı puanlarına bırakalım. Bu maçlarda Giresunspor, Gazişehir, Adana Demirspor, Altınordu, Balıkesir deplasman, Ümraniyespor, Manisaspor, Erzurumspor, Ankaragücü ile kendi sahamızda oynayacağız. Son 8 haftada 2,00 ortalama ile başarılı olan Sait Hoca, ikinci yarıdaki ilk 9 haftada 2 ortalamayı tutturursa play-offta oluruz. 2 ortalamanın altında kaldığımızda play-offu da konuşamayız. Hani Boluspor kadrosu çok iyi diyen Elazığlı yazarla Fanatik yazarına soralım o zaman. 23 tane tabiri caizse aynı kalitede oyuncunun olduğunu söylersek soruyorum onlara: “Kabahat kimde, niye bizim puanımız 35 değil?”

12 kişilik kadroyu korumuş, 11 yeni transfer yapmış bir takım 24 puanda ise, suç bende mi? Fuat Hoca ile 9 maçta 8 puanı alan onlar, Sait Hoca ile 16 puan alanlar da onlar! Yani canları isterlerse puan alıyorlar, canları isterse oynuyorlar. Kupada Kasımpaşa’yı iki maçta yenip eleyen, gene Süper Ligden Akhisarı 2-1 yenen de onlar. Bunlar isterse biz bir yerlere mi geleceğiz, yoksa istemezlerse aynı hayal kırıklığını mı yaşayacağız? Bunları araştıran, soruşturan yok.

İnşallah olmaz da, play-offa kalmazsak, tam 18 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Ne yapacağız 2018-2019 sezonunda? 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında futbolculara verilen paralardan kimsenin haberi var mı? İki sezondaki futbolcu sirkülasyonundan kimsenin haberi var mı? Emre Kılınç dışında para kazandığımız bir oyuncu var mı? Bilen yok. Yeni yıl geldi. Bütçenin ne olduğunu bilen var mı? Ne zaman öğreneceğiz? İnşallah 2018 Mayısında mali kongrede!

Şu anki yönetimin içinde uyum var mı? Yok. Yönetim Kurulu toplantıları 7-8 kişiyle yapılıyor. Bilen var mı? Yönetimin bu yıl deplasman sponsporluğu dışında katkıları var mı? Bilen yok. Gönderilecek, kalacak oyuncuları bilen var mı? Deplasman sponsorluğunda her fotoğrafta Başkanla baş köşede duran, ama iki yıldır Kaynaşlı’ya maça bile giderken sponsor olmayan yöneticilerin olduğu ama dişinden tırnağından artırıp Boluspor’a yardımı esirgemeyen esnafımıza kuru teşekkür ile bu işler olmuyor.

Bolu’dan %62 almış bir partinin vekilleri ve ileri gelenlerinin desteklerinin olmadığını söyleyen Necip Çarıkcı’ya soruyorum: “Siz hangi partiden Belediye Başkan Vekilisiniz?” O kanalları işletemiyorsanız, suç bende mi? Başka illerin bakanları, vekilleri şehirlerine para yağdırıyorsa, siz bunlardan nasiplenemiyorsanız, o zaman bu soruları kime soracağız. Veya kim soracak? Onun için masal anlatmayın, icraat yapın.

Bu şehir yaklaşık 20 yıl Süper Ligde kalmış, 12-13 bin nüfuslarda Süper Ligi yaşamış, 3 büyüklere kafa tutmuş şanlı bir takımdır. 52. kuruluş yılını kutladığımız Boluspor’un kutlaması maça bir pankartla çıkmak olmamalıdır. Onun için hep Bolu esnafından bir şeyler beklemeyin. Bir de sizler neler veriyorsunuz, neler yapıyorsunuz, söyleyin de hepimizin bilgisi olsun.

Altyapıdan dört tane hocayı tasarruf olarak gönderiyorsunuz, 4 bin TL tasarruf yapacağız diye yerlerine 5-6 bin TL’lik adamlar getiriyorsunuz. Katkıları var mı? Altyapının halini bir inceleyin de görün. İnşallah verilen aranın uzaması takıma katkı sağlar ki, 23 tane aynı kalitede oyuncunun kadroda olması Sait Hocayı çok zorlayacaktır. Bu zamana kadar zorlamadıysa kupa maçlarına dua etsinler. Bir takımda en çok 15 tane aynı kalitede oyuncu olur, 23 tane olursa hoca ne yapacağını şaşırır. Onun için Sait Hocaya Allah kolaylık versin.

Son olarak 1-2 oyuncu alacağını söyleyen Başkana, %100 katkısı olacak adamları alın, yoksa devre arasında alınan futbolcular, takımları ile problemli futbolculardır ki, geldiği takımına katkı sağlamayan oyuncunun benim takımıma katkı sağlaması zaten çok zordur. Onun için on kere düşünüp bir kere karar vermek gerekir.

Tüm okuyucularımın yeni yılı kutlu olsun, Boluspor da arzuladığı en üst yerlerde olsun. Sağlıcakla kalın.