Haber: Esra Öztürk

Maçın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, haklı bir galibiyet aldıklarını dile getirerek, “Öncelikle İstanbulspor olarak haklı bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Gerçekten iyi mücadele ettik. Çok kaçırdık, rakibimiz 1-0 öne geçti. Hemen karşılığını verdik. Gerçekten bugün İstanbulspor, oyun anlayışını sahaya güzel koyduğunu düşünüyorum. Oyuncularımız istediği oyunu sahaya koydular, iyi mücadele ettik. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum, Eskişehirspor’a da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.