Gerede 1970 FK, 3. Grupta yer aldı

Haber: Aysun Beykoz

2021-2022 Sezonu Bölgesel Amatör Lig grupları belirlendi. Bu sezon BAL 261 takımın katılımı ile her bölgede 3’er grup olmak üzere 9 ayrı bölgede 27 grupta oynanacak. Gerede 1970 Futbol Kulübü 8. Bölge 3. Grupta yer aldı. Gerede 1970 Futbol Kulübünün de yer aldığı 8. Bölge 3. Grupta Bolu, Kütahya, Eskişehir ve Bilecik ilinden toplam 10 takım yer alıyor.

Başkan Bahri Esen: “Hedef 3. Lig”

Gerede 1970 Futbol Kulübü Başkanı Bahri Esen, takımın hazır olduğunu belirterek “O sene, bu sene” diyerek hedefin 3. Lig olduğunu ve başaracaklarını dile getirdi.

Gerede 1970 Futbol Kulübü’nün yer aldığı 3. Grupta: Yeniçağaspor, TKİ Tavşanlı Linyitspor, EÇ Çağlayan Azotspor, Yeşilayspor, Anadolu Üniversitesi, Yunus Emrespor, Sağlıkspor, Bozüyük Vitraspor, Bakırspor Kulübü yer alıyor.

9 takım TFF 3. lig’e çıkmaya hak kazanacak

Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak olup her bölgede grup birincisi olan 3’er takımın tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre oynayacakları Bölge Birinciliği müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak.

Kura ve fikstür çekimi önümüzdeki günlerde

2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak. Bölge ve grupların kura ve fikstür çekim tarihi ile statü önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2021, 16:33