GEREDE 1970 FK BİR ÜST SIRAYA YÜKSELDİ

Karşılaşmaya 3 gol atarak “hat trick” yapan oyuncumuz Cemal Deliktaş damga vurdu. Golcü oyuncumuz Cemal Deliktaş’ın 6. ve 30. dakikalarda attığı gollerle temsilcimiz maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise 76. dakikada Adem Şahin’in golüyle skor 3-0 olurken, son anlarda tekrar sahne alan Cemal Deliktaş’ın 89. dakikadaki skoru belirleyen golüyle karşılaşma 4-0’lık Gerede 1970’in galibiyetiyle sona erdi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Gerede 1970 FK, Eskişehir Sağlıkspor karşısında aldığı bu galibiyetle grupta bir üst sıraya yükseldi.

Temsilcimiz Gerede 1970 FK, 6 Mart 2022 Pazar günü Gerede’de, şu anda grup dördüncüsü konumunda olan Bilecik ekibi Bayırköyspor ile karşılaşacak.