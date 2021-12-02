Gerede 1970 FK’da yeni başkan Akif Alla

Haber: Uğur Balaban

Yapılan son genel kurul ile Gerede 1970 FK’ya başkan seçilen Bahri Esen, işlerinin yoğunluğu ve ailesel sebeplerden dolayı başkanlık görevinden çekildiğini beyan etti. Boşalan başkanlık koltuğuna yönetim kurulu kararı ile kulüp yöneticilerinden Akif Allar getirildi.

Gerede 1970 FK’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kulüp Başkanımız Bahri Esen’in işlerinin yoğunluğu ve ailesel sebeplerinden dolayı başkanlık görevinin kendi isteği ve arzusuna bianen yönetim kurulu kararı ile başkanlık görevini yine yönetim içinden yönetim kararı ile yeni Başkan Akif Allar’a devretmiştir. Eski başkanımız Bahri Esen’e yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulüp başkanımız Akif Allar’a yeni görevinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Gerede 1970 FK’nın yeni başkanı Akif Allar’ın yönetim kurulu ile ilk toplantısını yaparak hedeflerini belirtmesi düşünülüyor.