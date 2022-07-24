Gerede 1970 FK’da yeni başkan Celal Uslu oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) istediği sonucu alamayan ve Bolu Amatör Lig’e düşen Gerede 1970 FK’da olağan üstü kongre heyecanı yaşandı. Olağanüstü Kongrede Akif Allar görevi Celal Uslu’ya devretti. Kongrede konuşan Akif Allar, görev süresinde ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek "Şimdi bayrağı Celal Başkanımıza devretme zamanı. Şu ana kadar yönetim kurulunda gece gündüz demeden benimle birlikte gayret eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi. Yeni başkanı Celal Uslu da, önceki başkanlar Bahri Esen ve Akif Allar yönetimlerinin ciddi fedakârlıklarda bulunduğuna dikkat çektiği ve teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Önümüzdeki süreçte yeni yönetimimizle birlikte aldığımız bu görevi, şehrin tüm değerleriyle birlikte daha ne kadar yükseltebiliriz diye çalışmalar yapacağız. Bu takım burada bulunanların değil tüm Gerede şehrinin takımıdır. Birlik olacağız, beraber olacağız ve Gerede’mizin kazanması için uğraşacağız. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir süreç olur inşallah. Bu seçimin Gerede şehrine ve Gerede 1970 Futbol Kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.