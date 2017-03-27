Haber: Esra Öztürk

Stad: Karaçayır

Hakemler: Feridun Daldaş, Uğur Başdaş, Tayfun Topuzayak, Şevket Can Arslan

Geredespor takımı ilk 11 : *** Gündoğan, ** Ali Tuna, ** Anılcan, ** Fatih, *** Oğuzhan Yılmaz, *** Samed, ** Emre, *** Murat, ** Muhammet, ** Cemal, ** Oğuzhan Candan

Akçakocaspor takımı ilk 11: * İsmail, * Kadir, * Enes, * Aytaç, * Muhammed, * Abdulkadir, * Cüneyt, * Mahmut, * Hüseyin, * Yunus Emre, * Coşkun

Goller: dk-3 Oğuzhan, dk- 46 - 80 Murat, dk – 82 Samed ( Geredespor)

Kırmızı Kartlar: dk – 47 Abdulkadir ( Akçakocaspor)

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 11. Grupta mücadele eden Geredespor, ligin 24. Haftasında sahasında Akçakocaspor’u konuk etti. Karaçayırdaki mücadele hakem Feridun Daldaş’ın ilk düdüğüyle başladı. Maçın ilk dakikalarında Geredespor rakip kaleye etkili geldi. Geredespor, dakika 3’te Oğuzhan’ın bulduğu pozisyona golle değerlendirerek maçın başında 1-0 öne geçti. İlk yarıda iki takımda etkili ataklar bulsalar da gole çevrilemediler. İlk yarıda pozisyonlardan çok rakip takımın itirazları dikkat çekti. İlk yarıda başka gol olmayınca devre arasına Geredespor 1-0 önde girdi. İkinci yarının başında Geredespor’un genç oyuncusu Murat ikinci golün habercisi oldu. Dakika 46’da Murat, rakiplerini geçerek rakip kaleye golü kaydederek maçta durumu 2-0 yaptı. Golün ardından Akçakocaspor’lu oyuncu dakika 47’de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını kalan dakikalarda 10 kişi bıraktı. Akçakoca takımı farkın artması ve geriye kalan dakikalarda 10 kişi kalmasından dolayı oyundan iyice düştü. Maçın 80. dakikasında Murat rakip kaleye çektiği şutla maçta durumu 3-0 yaparak farkı arttırdı. Murat kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. Maçın son golü dakika 82’de Geredespor’lu oyuncu Samed’ten geldi. Bu golle Geredespor maçın skorunu 4-0 yaptı. Maçın son düdüğü ile birlikte Geredespor maçtan 4-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Geredespor puanını 29’a çıkararak 8. Sıraya yükselirken, Akçakoca takımı ligin bitimine 2 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.