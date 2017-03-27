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27 Mart 2017 Pazartesi
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    Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 11. Grupta mücadele eden Geredespor, ligin 24. Haftasında sahasında Akçakocaspor’u konuk etti. Karaçayır Çim sahada oynanan mücadeleyi Geredespor 4-0 gibi bir farkla kazandı.

    27 Mart 2017 Pazartesi 14:01
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    Gerede attıkça attı

    Haber: Esra Öztürk

    Stad: Karaçayır

    Hakemler: Feridun Daldaş, Uğur Başdaş, Tayfun Topuzayak, Şevket Can Arslan

    Geredespor takımı ilk 11 : *** Gündoğan, ** Ali Tuna, ** Anılcan, ** Fatih, *** Oğuzhan Yılmaz, *** Samed, ** Emre, *** Murat, ** Muhammet, ** Cemal, ** Oğuzhan Candan

    Akçakocaspor takımı ilk 11: * İsmail, * Kadir, * Enes, * Aytaç, * Muhammed, * Abdulkadir, * Cüneyt, * Mahmut, * Hüseyin, * Yunus Emre, * Coşkun

    Goller: dk-3 Oğuzhan, dk- 46 - 80 Murat, dk – 82 Samed ( Geredespor)

    Kırmızı Kartlar: dk – 47 Abdulkadir ( Akçakocaspor)

    Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 11. Grupta mücadele eden Geredespor, ligin 24. Haftasında sahasında Akçakocaspor’u konuk etti. Karaçayırdaki mücadele hakem Feridun Daldaş’ın ilk düdüğüyle başladı. Maçın ilk dakikalarında Geredespor rakip kaleye etkili geldi. Geredespor, dakika 3’te Oğuzhan’ın bulduğu pozisyona golle değerlendirerek maçın başında 1-0 öne geçti. İlk yarıda iki takımda etkili ataklar bulsalar da gole çevrilemediler. İlk yarıda pozisyonlardan çok rakip takımın itirazları dikkat çekti. İlk yarıda başka gol olmayınca devre arasına Geredespor 1-0 önde girdi. İkinci yarının başında Geredespor’un genç oyuncusu Murat ikinci golün habercisi oldu. Dakika 46’da Murat, rakiplerini geçerek rakip kaleye golü kaydederek maçta durumu 2-0 yaptı.  Golün ardından Akçakocaspor’lu oyuncu dakika 47’de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını kalan dakikalarda 10 kişi bıraktı. Akçakoca takımı farkın artması ve geriye kalan dakikalarda 10 kişi kalmasından dolayı oyundan iyice düştü. Maçın 80. dakikasında Murat rakip kaleye çektiği şutla maçta durumu 3-0 yaparak farkı arttırdı. Murat kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti.  Maçın son golü dakika 82’de Geredespor’lu oyuncu Samed’ten geldi. Bu golle Geredespor maçın skorunu 4-0 yaptı. Maçın son düdüğü ile birlikte Geredespor maçtan 4-0 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Geredespor puanını 29’a çıkararak 8. Sıraya yükselirken, Akçakoca takımı ligin bitimine 2 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

     

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bölgesel, Amatör, Ligi, 11.

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