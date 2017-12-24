Haber: Esra Öztürk

Okul Sporları Genç Kızlar İl Birinciliği Voleybol müsabakası 17 Temmuz Spor salonunda Gerede Fen Lisesi ile Hacı Sadık Öztosun Lisesi arasında oynandı. İlk sete önde başlayan taraf Hacı Sadık Öztosun Lisesi oldu. Teknik molaya da 12-8 önde giren Öztosun Lisesi rakibi arasında ki farkı koruyarak ilk sette 20-13’lik skorla 7 farka kadar ulaşmayı başardı. Setin sonuna yaklaşırken Öztosun Lisesi rakibine şans tanımadan 25-13’lük skorla ilk seti kazandı. İkinci sete de önde giren Öztosun Lisesi setin başında 5-2’lik skoru yakaladı. İkinci sette maça ağırlığını koyan Fen Lisesi Teknik mola öncesi farkı 1 sayıya kadar düşürdü. Maç karşılıklı sayılarla sürdü. Setin bitimine doğru skor 21-21 olmuşken Fen Lisesi 23-22 öne geçmeyi başardı. Set sayısını servislerle alan Öztosun Lisesi ikinci seti 27-25’lik skorla kazandı. Öztosun Lisesi üçüncü sete yine önde başladı. Teknik molaya da 12-5’lik skorla önde giren Öztosun Lisesi seti 25-19 kazandı. Fileden zaferle ayrılan 3-0’lık sonuçla Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi oldu.