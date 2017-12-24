banner133

banner101

24 Aralık 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Gerede derbisinde kazanan Öztosun

    Okul Sporları Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakasında Geredeli iki lise filde zafer için mücadele eti. Zafer 3-0 Gerede Fen Lisesinin oldu.

    24 Aralık 2017 Pazar 13:41
    Bu haber 50 kez okundu
    Gerede derbisinde kazanan Öztosun

    Haber: Esra Öztürk

    Okul Sporları Genç Kızlar İl Birinciliği Voleybol müsabakası 17 Temmuz Spor salonunda Gerede Fen Lisesi ile Hacı Sadık Öztosun Lisesi arasında oynandı. İlk sete önde başlayan taraf Hacı Sadık Öztosun Lisesi oldu. Teknik molaya da 12-8 önde giren Öztosun Lisesi rakibi arasında ki farkı koruyarak ilk sette 20-13’lik skorla 7 farka kadar ulaşmayı başardı. Setin sonuna yaklaşırken Öztosun Lisesi rakibine şans tanımadan 25-13’lük skorla ilk seti kazandı. İkinci sete de önde giren Öztosun Lisesi setin başında 5-2’lik skoru yakaladı. İkinci sette maça ağırlığını koyan Fen Lisesi Teknik mola öncesi farkı 1 sayıya kadar düşürdü. Maç karşılıklı sayılarla sürdü. Setin bitimine doğru skor 21-21 olmuşken Fen Lisesi 23-22 öne geçmeyi başardı. Set sayısını servislerle alan Öztosun Lisesi ikinci seti 27-25’lik skorla kazandı. Öztosun Lisesi üçüncü sete yine önde başladı. Teknik molaya da 12-5’lik skorla önde giren Öztosun Lisesi seti 25-19 kazandı. Fileden zaferle ayrılan 3-0’lık sonuçla Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi oldu.

    Anahtar Kelimeler: Okul, Sporları, Genç, Kızlar, İl

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vali Yardımcısı M. Kemal Beyin Manifestosu
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR NİYET OKUMA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu Şehrimizin Ekonomik Beklentileri Yok mu?..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GÖLCÜK
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BURADAN NASIL ÇIKACAĞIM?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım ÖĞRETMENİN BAŞINI KESENLER BİR GRUP İRTİCACI DEĞİL, ŞEYHİN ÖRGÜTÜYDÜ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Köroğlu Olmak
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Suat Tosun Suat Tosun KUDÜS VE HZ. ÖMER BİLGELİĞİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AH GÖLCÜK VAH GÖLCÜK
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESTİ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz SANAL KALAN DOSTLUKLAR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU GÖLCÜK ORMAN İÇİ MESİRE YERİ RANTIN HAVUZU MU OLACAK
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - GEMLİK BASKETBOL
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Göl-Cük
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129