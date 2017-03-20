Haber: Esra ÖZTÜRK

Stad: Eskişehir Atatürk Stadyumu

Hakemler: Engin Uğur, Uğur Mahmut Zengin, Mehmet Ali Vardar

Eskişehir Kurtuluş takımı ilk 11: ** Mehmet Ay, ** Serkan Duyar, ** Çağdaş Çevik, ** Görkem Şekerkaya, ** Fuat Eraslan, ** Sefa Cengiz, ** Emrah Sunay, ** Metin Mumcu, ** Mertcan Aldemir, ** TomaTabatadze, *** Hakan Aydemir

Geredespor takımı ilk 11: ** Serdar Çanbaz, ** Güray Gündoğdu, *** Ali Tuna Ak, ** Fatih Duran, ** Oğuzhan Yılmaz, ** SamedBallıkcı, ** Emre Turan, ** Murat Turan, ** Nurettin Çakır, ** Mustafa Akdağ, ** Cemal Işık

Goller: dk – 25 Hakan Aydemir, dk – 85 Hakan Aydemir ( Eskişehir Kurtuluş), dk – 88 Ali Tuna Ak ( Geredespor)

Bölgesel Amatör Ligi 11. Grupta mücadele eden temsilcimiz Geredespor ligin 23. haftasında Eskişehir Kurtuluş’a konuk oldu. Zorlu mücadele Engin Uğur’un ilk düdüğü çalması ile başladı. Maça Eskişehir takımı hızlı ve etkili başladı. İki takımda ilk golü bulmak için rakip kaleyi yokladı. Etkili gelen Eskişehir, dakika 25’te Hakan Aydemir ile girdiği pozisyonu gole çevirerek maçta 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca devre arasına 1-0 Eskişehir Kurtuluş’un üstünlüğüyle girildi. Maçın 85. dakikasında Kurtuluş takımı Hakan Aydemir ile bulduğu pozisyonu gole çevirerek maçta durumu 2-0 yaptı. Hakan Aydemir kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak takımın en iyilerinden birisi oldu. Maçın bitimine yakın Geredespor, dakika 88’de Ali Tuna Ak ile durumu 2-1 yaptı. Maçta başka gol olmayınca maçtan Eskişehir Kurtuluş 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Eskişehir Kurtuluş puanını 43’e çıkararak 4. Sıradaki yerini korurken Geredespor 26 puanla 9. sırada kaldı. Geredespor haftaya Akçakocaspor’u konuk edecek.