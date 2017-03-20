banner128

banner101

20 Mart 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Gerede Eskişehir’den kurtulamadı

    Bölgesel Amatör Ligi 11. Grupta mücadele eden temsilcimiz Geredespor ligin 23. haftasında Eskişehir Kurtuluş’a konuk oldu. Eskişehir Atatürk Stadyumunda oynanan mücadeleden Geredespor 2-1 mağlup ayrıldı.

    20 Mart 2017 Pazartesi 16:07
    Bu haber 54 kez okundu
    Gerede Eskişehir’den kurtulamadı

     

    Haber: Esra ÖZTÜRK

     

    Stad: Eskişehir Atatürk Stadyumu

     

    Hakemler: Engin Uğur, Uğur Mahmut Zengin, Mehmet Ali Vardar

     

    Eskişehir Kurtuluş takımı ilk 11: ** Mehmet Ay, ** Serkan Duyar, ** Çağdaş Çevik, ** Görkem Şekerkaya, ** Fuat Eraslan, ** Sefa Cengiz, ** Emrah Sunay, ** Metin Mumcu, ** Mertcan Aldemir, ** TomaTabatadze, *** Hakan Aydemir

     

    Geredespor takımı ilk 11: ** Serdar Çanbaz, ** Güray Gündoğdu, *** Ali Tuna Ak, ** Fatih Duran, ** Oğuzhan Yılmaz, ** SamedBallıkcı, ** Emre Turan, ** Murat Turan, ** Nurettin Çakır, ** Mustafa Akdağ, ** Cemal Işık

     

    Goller: dk – 25 Hakan Aydemir, dk – 85 Hakan Aydemir ( Eskişehir Kurtuluş), dk – 88 Ali Tuna Ak ( Geredespor)

     

    Bölgesel Amatör Ligi 11. Grupta mücadele eden temsilcimiz Geredespor ligin 23. haftasında Eskişehir Kurtuluş’a konuk oldu. Zorlu mücadele Engin Uğur’un ilk düdüğü çalması ile başladı. Maça Eskişehir takımı hızlı ve etkili başladı. İki takımda ilk golü bulmak için rakip kaleyi yokladı. Etkili gelen Eskişehir, dakika 25’te Hakan Aydemir ile girdiği pozisyonu gole çevirerek maçta 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca devre arasına 1-0 Eskişehir Kurtuluş’un üstünlüğüyle girildi.  Maçın 85. dakikasında Kurtuluş takımı Hakan Aydemir ile bulduğu pozisyonu gole çevirerek maçta durumu 2-0 yaptı. Hakan Aydemir kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak takımın en iyilerinden birisi oldu. Maçın bitimine yakın Geredespor, dakika 88’de Ali Tuna Ak ile durumu 2-1 yaptı. Maçta başka gol olmayınca maçtan Eskişehir Kurtuluş 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyetle Eskişehir Kurtuluş puanını 43’e çıkararak 4. Sıradaki yerini korurken Geredespor 26 puanla 9. sırada kaldı. Geredespor haftaya Akçakocaspor’u konuk edecek.

    Anahtar Kelimeler: Bölgesel, Amatör, Ligi, 11., Grupta

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Türkiye satılıyor
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR POLATLIDAKİ KIBRISCIKLILAR
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kimin Terci Ne?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu O KIZLA DANS EDEBİLİR MİSİNİZ?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ESKİŞEHİR”den sonra”GNC”de “BOLU”mu?..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sen Var Olduğun Kişi Değilsin
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR BİR BAŞKA BAŞKAN
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Hayır, Çıkma İhtimali Var mı?
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım REHBER İMAMLIK HUKUKUNA GÖRE "8 MART"
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu ZANNEDERSİN Kİ TÜRKİYE BATTI!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İSTİKRAR YA DA KAOS
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK HOCALI KATLİAMI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Beraberlik, Kaybetmekten İyidir!
  • Suat Tosun Suat Tosun BÜYÜLEYİCİ ORGAN BAĞIRSAK
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Geriye baktığınızda hayatınızı kendi dilediğiniz şekilde yaşayabildiğinizi düşünmüyor musunuz?
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129