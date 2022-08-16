Gerede FK takımın başına Tarık Yurttaş’ı getirdi



Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerede FK 1970 yeni sezonda takımı çalıştıracak olan yeni teknik heyet ile anlaştı. Kulüp Başkanı Celal Uslu yaptığı duyuru ile kulübün 2022-2023 sezonu için Tarık Yurttaş ile anlaşıldığını ve yardımcı antrenör olarak ise Erkan Çakır ve Gökhan Bartık’ın görev yapacağını belirtti.

Gerede FK 1970 Başkanı Celal Uslu yaptığı basın bildirisinde şu ifadelere yer verdi: “Amacımız, Kulübümüzü marka değeri yüksek bir takım yapmak. Bu amaç doğrultusunda yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız istişareler sonucu yeni teknik heyetimizi belirledik. Kulübümüze ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Ayrıca Uslu; “Dostluk içerisinde geçireceğimizi düşündüğümüz yeni sezonlarda Gerede FK 1970 başkanı olarak şampiyonalar yaşamak benim için en büyük gurur kaynağı olacaktır, Gerede futbolu için birlik olarak hep birlikte takımımızı profesyonel liglere yükselmek inancı ile tüm Gerede halkına saygılarımı arz ederim” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022, 12:15