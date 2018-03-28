Haber: Semih Baykal

Bolu Amatör U – 17 Liginin 9.haftasında Özel İdare Köroğluspor ile Geredespor takımları karşı karşıya geldiler.Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Özel İdare Köroğluspor 3 – 0 kazandı.Özel İdare Köroğluspor’un golleriniOsman Erhan Zambak(kendi kalesine), Enes Ergün ve Metin Tabağ kaydetti. Köroğluspor galibiyetin ardından puanını 21’e çıkararak liderliğini korudu. Geredespor ise 15 puanla 2. sırada kaldı. Geredespor ligin 10. haftasında Bolu Belediyespor ile karşılaşırken, Özel İdare Köroğluspor ise Kıbrıscıkspor ile karşılaşacak.

Stat: Karaçayır

Hakemler: Sinan Yılgündüz, Alican Aktağ, Tarkan Doğancı

Özel İdare Köroğluspor: ** Semih Can Yılmaz, ** Burak Efe Demirer, ** Serkan Demir, ** Burak Çobanoğlu, ** Eren Taner Bayhan, ** Hüseyin Uğur, ** Metin Tabağ, ** Abdullah Tokpınar, ** Ahmet Durmuş Gökçek, ** Enes Ergün, ** Enes Günaydın

Geredespor: Gazi Ertuprul Kırmızı, ** İbrahim Kiriş, ** Fikri Emre Doğangün, ** Osman Erhan Zambak, ** Abdulsamet Türker, ** Furkan Ali Demir, ** Samed Yılmaz, ** Bahadır Yotaz, ** Muhammet Enes Yüksel, ** Barış Eliçora, ** Ömer Faruk Nalbant

Goller: 56.dk Osman Erhan Zambak(kendi kalesine)65.dk Enes Ergün, 74.dk Metin Tabağ( Özel İdare Köroğluspor)