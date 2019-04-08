Gerede kupaya ortak oldu

Haber: Gökhan Aksoy

Bolu Amatör Lig Play Off grubunun 7.hafta mücadelesinde Göynük Belediyespor ile Geredespor takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1 sahada oynanan mücadeleyi Geredespor takımı 2-1 kazandı.Geredespor’a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Eşref Şimşek ve 72. dakikada Güray Gündoğdu kaydetti. Göynük Belediyespor takımının tek golü ise 78.dakikada Metehan Şefik Erhan’dan geldi. Göynük takımında Uğur Güllü 67.dakikada, Emre Öztürk ise 74.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldılar. Göynük ekibi mücadelenin geri kalan kısmını 9 kişi oynamak zorunda kaldı. Geredespor’lu Atakan Yokuşoğlu ise yedek kulübesinden çıkarak yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görerek sahanın dışına alındı. Göynük Belediyespor, ligin 8.haftasında Özel İdare Köroğluspor ile karşılaşırken, Geredespor ise Karacasuspor’un ligden çekilmesi sebebiyle haftayı bay geçecekler.

Stat: Sentetik 1

Hakemler: Semih Güner, Hakan Erkan, Koray Doğansoy

Göynük Belediyespor: Atakan Hazım Erkoç, Oğuzhan Taşgın, Kerim Ufuk Özalp, Arif Kahraman, Uğur Güllü, Gökhan Dokucu, Onur Zengin, Emre Öztürk, Enes Güler, Metehan Şefik Erhan, Ertan Uçar

Geredespor: Enis Volkan Özmen, Gökhan Bartık, Fatih Duran, Ozan Saval, Güray Gündoğdu, Yasin Ünal, Harun Tutun, Atakan Yokuşoğlu, Eşref Şimşek, Oğuzhan Candan, Nazif Şengül

Goller: 41. dakika Eşref Şimşek, 72. dakika Güray Gündoğdu ( Geredespor), 78. Dakika Metehan Şefik Erhan ( Göynük Belediyespor)

Kırmızı kartlar: 67. Dakika Uğur Güllü, 74.dakika Emre Öztürk ( Göynük Belediyespor), 74.dakika Atakan Yokuşoğlu ( Geredespor)