Gerede Sonunda Kazandı

Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Sentetik Sahada oynanan mücadelede oldukça zevkli ve çekişmeli geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 5.dakika 1-0 üstünlüğü yakaladı. Bu gole Gerede Altundağ İnşaat 22.dakikada cevap verince oyuna denge geldi: 1-1. Eşitlik golünden 4 dakika sonra yeniden öne geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü soyunma odasına 2-1 önde gitti. 2.yarıda eşitlik için bastıran Gerede Altundağ İnşaat çok geçmeden 2-2 eşitliği yakaladı. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken son dakikalarda gelen Gerede Altundağ İnşaat golü maçı da Gerede ekibine getirdi: 3-2. Bu sonuçla Gerede Altundağ İnşaat grupta ilk galibiyetini alırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise ilk yenilgisini aldı.

Gerede Altundağ İnşaat: Şafak, Deniz Ali, Mehmet Kıvrak, Engin, Mehmet Yıldırım, Cimşit, Şenol, Rıfat, Cihan, Kaan, Nurettin, İsmail, Ali, Ersin, Kutay

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü: Bahadır, İsa, Hasan, İlker, Muammer, Bayram, Uğur, Mehmet, Ömür,Yasin, Serhat, Fahrettin, Veysel, Niyazi, Murat