Gerede ve Yeniçağa Fark Yaratıyor

Haber: Aysun Beykoz

A Grubu’nda Yeniçağaspor, Sebenspor’u 6-1, B Grubu’nda ise Geredespor, Göynük İdmanyurdu’nun 9-0 yenerek yenilgisiz ve 4’te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. U16 Play Grubu’nda oynanan mücadelelerde Kıbrıscıkspor ile Ç.Aladağspor 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu hafta içi oynanacak olan maça bıraktı. Amatör Ligde ve U16 Play-Off son hafta mücadelelerinde şu sonuçlar alındı:

1.Amatör A Grubu 4.Hafta

Dörtdivanspor 1 – Kıbrıscıkspor 3

Bolu Belediyespor 1 – Gençlergücü 1

Yeniçağaspor 6 – Sebenspor 1

1.Amatör B Grubu 4.Hafta

Taşkestispor 2 – E.İ.Kızıkspor 4

Geredespor 9 – Göynük İdmanyurdu 0

Ö.İ.Köroğluspor 8 – Yumrukayaspor 1

U16 Play-Off 6.Hafta

Kıbrıscıkspor 1 – Ç.Aladağspor 1

Ö.İ.Köroğluspor 0 – E.İ.Kızıkspor 3