Gerede ve Yeniçağa Fark Yaratıyor

Haber: Aysun Beykoz
A Grubu’nda Yeniçağaspor, Sebenspor’u 6-1, B Grubu’nda ise Geredespor, Göynük İdmanyurdu’nun 9-0 yenerek yenilgisiz ve 4’te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. U16 Play Grubu’nda oynanan mücadelelerde Kıbrıscıkspor ile Ç.Aladağspor 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu hafta içi oynanacak olan maça bıraktı. Amatör Ligde ve U16 Play-Off son hafta mücadelelerinde şu sonuçlar alındı:
1.Amatör A Grubu 4.Hafta
Dörtdivanspor 1 – Kıbrıscıkspor 3
Bolu Belediyespor 1 – Gençlergücü 1
Yeniçağaspor 6 – Sebenspor 1
1.Amatör B Grubu 4.Hafta
Taşkestispor 2 – E.İ.Kızıkspor 4
Geredespor 9 – Göynük İdmanyurdu 0
Ö.İ.Köroğluspor 8 – Yumrukayaspor 1
U16 Play-Off 6.Hafta
Kıbrıscıkspor 1 – Ç.Aladağspor 1
Ö.İ.Köroğluspor 0 – E.İ.Kızıkspor 3