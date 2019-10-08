Gerede’de Amatör Spor Haftası

Haber: Erdal Tanrıverdi

Programda ilk olarak saat 11.00 da Gerede Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan çelenk sunma merasimi ile başlandı. İlçe Spor Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından istiklal marş okunarak bayrağımız göndere çekildi. Halk yürüyüşü ile devam eden etkinlikler, taekwondo, badminton, paten, kick boks, tenis, masa tenisi, basketbol, futsal müsabakaları ile 11 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. Etkinlikler çerçevesinde sağlıklı yaşam konulu konferans ise Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi’nin çok amaçlı salonunda 11 Ekim 2019 Cuma günü saat 13.30 da gerçekleştirilecek. 9-11 Ekim tarihlerinde saat 18.00’da Spor Salonu’nda taekwondo müsabakaları, 8-9 Ekim tarihlerinde saat 14.00’te paten müsabakaları, 9-11 Ekim tarihlerinde saat 19.30’da kick-boks müsabakaları, 9-10-11 Ekim tarihlerinde saat 15.30’da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortunda tenis müsabakaları, 10-11 Ekim tarihlerinde saat 16.00 da İ.H.Koçbeyoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda masa tenisi müsabakaları, 09-11 Ekim tarihlerinde saat 13.30’da Spor Salonunda basketbol müsabakaları, 11 Ekim tarihinde saat 12.00 da futsal müsabakaları gerçekleştirilecek.