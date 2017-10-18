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18 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Gerede’de Kick Boks heyecanı

    Gerede Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kick Boks Federasyo'nun faaliyet programında yer alan Kulüpler Ligi Müsabakaları düzenlendi.

    18 Ekim 2017 Çarşamba 14:28
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    Gerede’de Kick Boks heyecanı

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Gerede’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Federasyo'nun faaliyet programında yer alan Kulüpler Ligi Müsabakaları 400 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Gerede’deki şampiyonaya Bilecik ile birlikte Ankara, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Bolu, Kayseri, Samsun, Kastamonu, Konya, Bartın, Düzce ve Eskişehir’den sporcular katıldı. Türkiye Kick Boks Kulüpler Liginin Gerede ayağını İlkadımBelediyesporKick Boks Takımı topladığı 7 madalya ile turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.  İlkadımBelediyespor’daZerda Güney, Gizem Kaya ve Büşra Taşdemir altın madalya kazanırken, Sefa Gökdemir ve Mert Yeşilyurt gümüş madalya elde etti. Neslihan Bolat ve Betül Uluata ise turnuvada bronz madalya ile turnuvayı tamamladı. Antrenör Fatih Karagül, sporcuları ile gurur duyduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’a ve İlkadımBelediyespor Başkanı Üzeyir Kodan’a teşekkür etti.

     

    Genç bayanlarda şampiyon  Esra Yalın

    Turnuvaya katılan bir diğer takım olan Yılmazer Fight Akademi Spor Kulübü toplam, Sapanca Minder ve Ring Sporları Merkezi sporcularının da aralarında bulunduğu 7 sporcusu ile katıldı. Sapanca Minder ve Ring Sporları Merkezi sporcularından erkeklerde Muhammet Emir Uysal 60, Afra Adıyaman 50 ve merkez salondan Esra Yalın 60 kiloda genç bayanlarda lig şampiyonu oldu. Yine aynı şampiyonada merkez salon sporcuları 42 kiloda Gizem Nur Şakar, 57 kiloda Yunus Ahmet Atan, 69 kiloda Emre Malik Atan 3'ncü oldu.

     

    Bizleri gururlandırmakta

    Antrenmanlara devam ettiklerini belirten Milli Takım Antrenörü Serkan Yılmazer, "2018 de katılacağımız çok önemli maçlar var. Bunlara hazırlık acısından bu şampiyonada bizim açımızdan güzel geçti. Tüm sporcularımı tebrik ediyor ve hepsi ile gurur duyuyorum. İlimiz ve ilçelerimizin sportif faaliyetlerde öne çıkması, tüm Türkiye'de bu tür başarılarla duyurulması bizleri hem gururlandırmakta, hem de mutlu etmektedir" dedi.

    Bundan sonraki hedefimiz birincilik

    Gerede’de düzenlenen Kick Boks Kulüpleri 1. Etap Şampiyonasında Bilecik’in Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Spor Kulübü sporcuları 5 üçüncülük madalyası kazandı. Yıldızlar ve Gençler kategorisinde yapıldı. Şampiyonaya Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’ın desteğiyle katılan sporcular; 69 kiloda Ali Piliç, +69 kiloda Şenol Emir, 65 kiloda Ayşe Turan, 63 kiloda Eray Yaşar ve 46 kiloda Neslihan Kınık Türkiye üçüncüsü oldular.

    Bilecik ilini temsilen, antrenör Fehmi Piliç yönetiminde şampiyonaya giden kulübün 12 sporcusundan 5’inin üçüncülük madalyası kazanması Bilecik ilinde sevinçle karşılandı. Antrenör Fehmi Piliç; "Bilecik ilinin temsilcisi olarak bundan sonra birincilik ve ikincilik kazanmamız gerekiyor. Bunun için daha fazla çalışma yapacağız" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Spor, Salonunda, Düzenlenen, Türkiye

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