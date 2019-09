Gerede’de Şampiyon Samatspor

Haber: C.Kutay Aykan

Turnuva bitiminde kupa ve madalya töreni; Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkan Vekili Cihan Saraç, İlçe Emniyet Müdür Vekili Kürşat Ergün, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Bağdu, Geredespor Klüp Başkanı İsmail Çetin ve çok sayıda futbolseverin katılımıyla Esentepe Futbol Sahasında gerçekleştirildi. 14 Ağustos 2019 tarihinde başlayan 20 takımın katıldığı toplam 48 maçın oynandığı turnuvanın final maçı 08.09.2019 Pazar günü Saat:16:00 ‘da Esentepe Futbol Sahasında Samat Spor ile Çayören Akif Allar Spor arasında oynandı. Mücadeleyi Samat Spor 1-0 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Final müsabakası sonrası kupa ve madalya töreni gerçekleştirildi. Programda konuşan Gerede Spor Klüp Başkanı İsmail Çetin, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek Şampiyon olan takımı ve turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. Daha sonra kürsüye çıkan Gerede Belediye Başkan Vekili Cihan Saraç, dedesi Yunus Çufa adına düzenlenen dostluk ve kardeşlik futbol turnuvasından dolayı çok duygulandığını belirtti. Turnuvaya katılan tüm takımları tebrik eden Saraç emeği geçen herkese teşekkür etti. Programda söz alan Sayın Kaymakamımız Cengiz Ünsal şampiyon olan takımı ve müsabakaya katılan tüm takımları tebrik etti. Turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan tertip komitesine, hakemlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu turnuvanın; ömrünü spora ve futbola adamış Gerede’nin mümtaz şahsiyetlerinden Merhum Yunus Çufa adına düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu dile getiren kaymakamımız ; “İnşallah bu turnuvamızı geleneksel hale getirerek her yıl Ağustos ayında daha kapsamlı şekilde yapacağız” dedi. Gerede’nin her alanda olduğu gibi spor alanında da geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirten Kaymakamımız; “ Gerede’miz her alanda olduğu gibi spor alanında da kabuğunu kırıyor. Sentetik Sahamız, Kapalı Spor Salonumuz, Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz, Beşiktaş Kamp ve Dinlenme Tesislerimizin yeniden hizmete giren futbol sahalarıyla inşallah Gerede’miz futbol alanında marka bir kent haline gelmiş olacak” dedi. Sporun, evrensel kültürün bir parçası olduğunu belirten Kaymakamımız; “aynı zamanda spor sevginin, kardeşliğin ve barışın sembolüdür. Düzenlenen bu tür turnuvalarda asıl amaç karşılaşmalarda kazanmak değil, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. “ dedi. Programda konuşan Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü; turnuvanın düzenlenmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederek şampiyon olan takımı ve turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. Sporun amacının dostluk, kardeşlik ve kaynaşma olduğunu dile getiren Küpçü, turnuvanın amacına ulaştığını belirtti.

Kupa ve Madalyalar Verildi

Protokol konuşmalarının ardından kupa ve madalya törenine geçildi. Turnuvanın Gol Kralı Çayören Akif Allar takımından Ömer Çakır (12 gol), En centilmen takım Aydemir Kahvesi, Turnuvanın dördüncüsü Gerede Yaşam Merkezi, Turnuvanın üçüncüsü Eymür Spor, Turnuvanın ikincisi Çayören Akif Allar Spor ve Turnuvanın şampiyonu Samat Spor’a protokol tarafından kupa ve madalyaları verildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.