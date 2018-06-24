Haber: BMA

2004 ve üzeri doğumlu yaklaşık 40 öğrencinin katıldığı Yaz Futbol Okulunun ilk antrenmanı 22 Haziran 2018 Cuma günü Esentepe Futbol Sahasında yapıldı. Antrenmanlar Gerede Spor eski Teknik Direktörü Osman Dinçer, Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencilerinden antrenör adayları Gökhan Bartık ve Nazif Şengül eşliğinde Pazartesi-Çarşamba ve Cuma günleri 15:00 ile 16:15 saatleri arasında Esentepe Futbol Sahasında gerçekleştirilecek. Futbol okuluna katılan çocuklar oldukça mutlu. Formaları Gerede Belediyesi tarafından verilen Çocuklar Belediye Başkanı Mustafa Allar’a kendilerine sunduğu bu imkandan dolayı teşekkür ettiler. Futbol Okulunun formaları her sene Süper Lig’de şampiyon olan takımın formasından seçiliyor. Bu uygulamada taraftarlarda ayrı bir güzellik oluşturuyor.