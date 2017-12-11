Haber: Gönül Olutürk

Çetiner Erdoğan Bolu Amatör 1.Liginin 8.haftasında Geredespor takımı İdare Köroğluspor ile karşılaştı. Karaçayır Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Geredespor takımı Eyüp(4), Oğuzhan (2) ve Muhammet’in golleriyle 7-2 kazandı. Özel İdare Köroğluspor takımının gollerini ise Sedat ve Bayram kaydetti. Geredespor takımı bu galibiyetle puanını 22’ye çıkararak ikinciliğini korudu. Özel İdare Köroğluspor takımı ise 3 puanla beşinci sırada kaldı. Geredespor takımı ligin 9.haftasında Göynük Belediye Spor’a konuk olurken, Özel İdare Köroğluspor ise Mengen Belediyespor’a konuk olacak. Maça Geredespor takımı etkili başladı. Maçın 8.dakikasında Eyüp’ün golü ile Geredespor takımı 1-0 öne geçti. Beraberlik için Köroğluspor takımı rakip kalede ataklarını sıklaştırdı. Maçın 32.dakikasında Özel İdare’den Sepat penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1’e getirdi. 41.dakikada Muhammet’in golü ile Geredespor takımı maçta 2-1 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına Geredespor’un 2-1 üstünlüğü ile girildi. 54.dakikada Oğuzhan’ın golü ile Geredespor takımı skoru 3-1’e getirdi. Gerede takımı farkı artırmak için rakip kalede pozisyonlarını sıklaştırdı. 60.dakikada Oğuzhan Geredespor’u maçta 4-1 öne geçirdi. Oğuzhan takımının dördüncü, kendisinin ikinci golünü kaydetti. 68.dakikada Eyüp’ün golü ile Geredespor takımı skoru 5-1 yaptı. Farkı eritmek isteyen Özel İdare Köroğluspor takımı 72.dakikada Bayram’ın golü ile skoru 5-2’ye getirdi. kalesinde golü gören Geredespor takımı 74.dakikada Eyip ile skoru 6-2 yaptı. Maçın 89.dakikasında Eyüp’ün golü ile Geredespor takımı mücadeleyi 7-2 kazandı. Eyüp takımının yedinci,kendisinin ise dördüncü golünü kaydetti.

Stad: Karaçayır Sentetik 2

Gerede: ** Metehan, ** Oktay, ** Ahmet, ** Batuhan, ** Muhammet, ** Atakan, ** Yasin, ** Fatih, ** Alper, ** Devrim, ** Eyüp

Özel İdare Köoğluspor:** Ali, ** Emrah, ** Umut, ** Emirhan İkbal, ** Sedat, ** Yılmaz, ** Emre, ** Sezer, ** Bayram, ** Nuri, ** Burhan

Goller:8.dk – 69.dk – 74.dk – 89.dk ( Eyüp), 54.dk – 60.dk ( Oğuzhan), 41.dk Muhammet (Geredespor), 32.dk (pen) Sedat, 72.dk Bayram ( Özel İdare Köroğluspor)