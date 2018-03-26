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26 Mart 2018 Pazartesi
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    • Gerede’den gol yağmuru

    Bolu Amatör LigindeGerdespor, Kıbrıscıkspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Geredespor 9-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

    26 Mart 2018 Pazartesi 16:26
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    Gerede’den gol yağmuru
    Haber: Esra Öztürk 
    Bolu Çetiner Erdoğan 1. Amatör Ligi Play Off grubunun 8.HaftasındaKıbrıscıkspor ile Geredespor takımları karşılaştı. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Geredespor, 9-2 gibi farklı bir skorla kazandı.Geredespor’un gollerini Metehan Şefik Erhan(4), Oğuzhan Candan (3), Alper Akbayır ve Atakan Yılmaz kaydetti. Kıbrıscıkspor’un iki golü ise 41.dakikada Emre Çolak ve 79.dakikada Samet Şay’dan geldi. Galibiyetin ardından puanını 16’ya çıkaran Geredespor 3. sıradaki yerini korurken, Kıbırscıkspor ise 9 puanla 5.sırada kaldı. Geredespor ligin 9.haftasında Karacasu 2011 ile karşılaşırken, Kıbrıscıkspor ise Göynük Belediyespor ile karşılaşacak.

    Stat: Karaçayır Sentetik 1

    Hakemler: Hakan Erkan, Umut Atlı, Batuhan Topçu

    Kıbrıscıkspor: ** UmutcanŞeremet, ** Ömer Konuk, ** İshak Akyıldız, ** Onur Aytar, ** Sercan Gülen, ** Samet Güney, ** Emre Çolak, ** Ramazan Kaygı, ** Furkan Güler, ** Serhat Gülen, ** Samet Şay

    Geredespor: ** Metehan Erkoç, ** Oktay Yerlikaya, ** Ahmet Uğurkan, ** Can Ata Perçin, ** Muhammet Can Aytekin, ** Atakan Yılmaz, ** Burak Birol, ** Fatih Güleç, ** Oğuzhan Candan, ** Metehan Şefik Erhan, ** Atakan Yokuşoğlu

    Goller: 41.dk Emre Çolak, 79.dk Samet Şay ( Kıbrıscıkspor), 32.dk – 45+1.dk – 47.dk – 75.dk Metehan Şefik Erhan, 33.dk – 50.dk – 56.dk Oğuzhan Candan, 66.dk Alper Akbayır, 87.dk Atakan Yılmaz (Geredespor)

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