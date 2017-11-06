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06 Kasım 2017 Pazartesi
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    • Gerede’den rahat bir galibiyet

    Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Lig B grubunun 3.haftasında Özel İdare Köroğluspor ile Geresespor takımı karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Geresespor takımı 4-1 kazandı.

    06 Kasım 2017 Pazartesi 09:53
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    Gerede’den rahat bir galibiyet

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Bolu Çetiner Erdoğan Amatör 1. Lig B grubunun 3.haftasında Özel İdare Köroğluspor ile Geresespor takımı karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Geresespor takımı Oğuzhan (2) Fatih ve Atakan’ın golleriyle 4-1 kazandı. Geredespor bu galibiyetle puanını 9’a çıkararak 2.sıradaki yerini korurken, Özel İdare Köroğluspor ise 0 puanla 5.sırada yer alıyor. maça Geredespor takımı etkili başladı. Maçın ilk dakikalarında Geredespor rakip kalede yakaladığı pozisyonlardan yararlanamadı. Geredespor, etkili oyunun meyvesini ilk yarının ortalarında aldı. Maçın 31.dakikasında Geredespor takımı Oğuzhan’ın kaydettiği golle maçta 1-0 öne geçti.  Farkı artırmak isteyen Geredespor ilk golün üzerinden çok geçmeden bir gol daha kaydetti. Maçın 36.dakikasında Fatih’in golü ile Geredespor takımı maçta durumu 2-0 yaptı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına Geredespor’un 2-0 üstünlüğü ile girildi. İkinci yarının başlama düdüğünün hemen ardından Geredespor takımı bir gol daha buldu. Maçın 46.dakikasında Atakan’ın kaydettiği golle Geredespor maçta 3-0 öne geçti. Farkı azaltmak isteyen Özel İdare takımı buldukları pozisyondan yararlanamadılar. Farkı iyice açıp maçta üstünlüğü ele almak isteyen Geredespor takımı bir gol daha bulabilmek için rakip kalede tehlikeli ataklar üretmeye devam ettiler. Maçın 73.dakikasında Oğuzhan’ın golü ile Geredespor takımı maçta 4-0 öne geçtiler. Oğuzhan kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü kaydetti.  Özel İdare Köroğluspor takımının tek golü ise 84.dakikada Umut’tan geldi. Bu golle maçta skor 4-1 oldu. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçı Geredespor takımı 4-0 kazandı.

    Saha: Karaçayır Sentetik 1

    Hakemler: Umut Kılıç, Canser Karaağaçlı, Bayram Öztürk

    Özel İdare Köroğluspor: ** Emre, ** Umut, ** Emrah, ** Emirhan, ** Sedat, ** Yılmaz, ** Burhan, ** Aziz Ahmet, ** Baran, ** Nuri, ** Mertcan

    Geredespor: ** Erhan, ** Oktay, ** Ahmet, ** Batuhan, ** Muhammet Can, ** Atakan Yılmaz, ** Yasin, ** Fatih, ** Oğuzhan, ** Atakan Yokuşoğlu, ** Eyüp

    Goller: 31.dk – 73.dk. Oğuzhan, 36.dk. Fatih,46.dk. Atakan Yokuşoğlu ( Geredespor), 84.dk. Umut(Özel İdare Köroğluspor)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Çetiner, Erdoğan, Amatör, 1.

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