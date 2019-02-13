Gerede’den Türkiye Şampiyonluğu

Haber: Gökhan Aksoy

Geçen senede Isparta’da yapılan Türkiye şampiyonasında da ikinci olan İclal İrem Akça başarısının tesadüf olmadığını göstermiş oldu. Hedefi milli takıma girmek ve ülkemizi temsil etmek olan sporcumuzu tebrik eder başarılarının devamını dileriz. Gerede’de Taekwondo Milli Takım Antrenörü ve Kick Boks Antrenörü olarak çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren, aynı zamanda Gençlik Merkezi Müdürlüğünü sürdüren İlhan Şimşek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; “2008 yılından bu yana ilçemizde taekwondo kick boks çalışmalarını yürütüyoruz. Daha öncede wushu ve muay-thai çalışmalarımızda oldu. Türkiye ikincisi ve üçüncüsü çıkardık. Tabi ki mücadele sporları altyapıdan yetişirken zaman alan ve sabır gerektiren branşlar. Ayrıca fiziki ortamında iyi olması gerekir. Gerede Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Allar’ın desteği sayesinde ilçe spor salonumuzun içerisinde özel bir bölme ile antrenman salonu oluşturuldu. Bu bizim önceden beri isteğimiz bir şeydi, çalışmalarımız ve her türlü maçlarımızda yardım ve desteklerini esirgemeyen emek veren Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Allar sorunumuzu çözdü. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra çalışma ve başarıyı ortaya koymakta bizden olacak inşallah” dedi. Şimşek; “Ayrıca 13-16 Şubat 2019 tarihleri ülkemizde yapılacak olan Türkish Open Uluslararası Taekwondo Şampiyonasında sporcumuz Nihal Aydemir 52 kg genç bayanlarda mili sporcu olarak ülkemizi temsil edecektir. Başarı grafiğimizin hızla yükselmeye başladığı bu duruma katkılarını esirgemeyen Başta Sayın Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Allar, Gençlik ve spor İl Müdürümüz Sayın Şerafettin Çilkara, Genlik ve Spor ilçe Müdürümüz Sayın Mustafa Kocakaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Çetin’e geçtiğimiz şampiyonada sponsorluk yapan Sayın Akif Allar’a emeği geçen herkese sporcularıma ve velilerimize teşekkür ederim. Herşey Gerede için” dedi.