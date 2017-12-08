Haber: Esra Öztürk

Gerede İlçe Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Şimşek’in antrenörlüğündeki kick boks öğrencileri Sakarya’da büyük başarı elde ederek birincilik madalyaları ile döndüler. Sakarya Akyazı da yapılan İllerarasıKick Boks Ligi 2. Etap Point Fighting müsabakalarında bölgemizi temsil ederek başarı elde eden sporcularımız; İclal İrem Akça 1. Elif Tuğba Eyni 1.,Zeynep Turhan 1., Melih Başkaya 1., Nihal Aydemir 2., Elmas Bengisu Yılmaz 2., Melike Erdoganlı 3., Fatih Ünnü 3., Fahrettin Özdogan 3.’lük elde ederek döndüler.

Gerede Gençlik Merkezi Müdürü ve kick boks antrenörü İlhan Şimşek başarı sonrası dereceye giren ve giremeyen bütün sporcularını tebrik ederken; “Başta İlçe Kaymakamımız Sayın Cengiz Ünsal’a, araç konusunda bizlere yardımını esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Allar’a ve çalışma hususunda yer tahsis eden İlçe Spor Müdürümüz Sayın Mustafa Kocakaya’ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.