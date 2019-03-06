Geredeli kayakçılar başarıya doymuyor

Haber: Esra Öztürk

Geredeli sporcuları eski Gerede Kaymakamı ve şuan ki Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’da tebrik ederek ödül törenine katılım sağladı.Türkiye Kayak Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu 2.Etap Yarışmaları 26-27 Şubat 2018 Tarihlerinde Ardahan ilinde yapıldı. Yarışmalar sonucunda Bolu İli adına yarışan Gerede Arkut Sporcu Eğitim Merkezi Sporcularının dereceleri ise gurur verdi.

U12 bayanlar birinci ve ikinci günde Irmak Erdem 1., Betül Aktaş 2.

U12 erkekler birinci ve ikinci günde İbrahim Salli Ayyıldız 1.

U13 erkekler birinci günde A. SamedKılıçarslan 1.

U14 bayanlar birinci günde İrem Dursun 3.

U14 bayanlar ikinci günde İrem Dursun 1.

U14 Erkekler birinci ve ikinci günde Kemal Çelik 1.

U16 Bayanlar birinci ve ikinci günde Özlem Ceren Dursun 1.

U16 Erkekler birinci günde Abdullah Yılmaz 1., Oğuzhan Ayyıldız 2.

U16 Erkekler ikinci günde Oğuzhan Ayyıldız 1., Abdullah Yılmaz 2.

U18 Erkekler birinci günde Salih Can Duman 3.

U20 Erkekler birinci günde Hamit Tarık Aydın 2.oldu.