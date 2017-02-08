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08 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Geredeli sporcular EYOF 2017’de yarışacak

    Gerede İlçe Spor Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada EYOF 2017 yarışları için sporcuların düşüncelerine yer verildi.

    08 Şubat 2017 Çarşamba 09:53
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    Geredeli sporcular EYOF 2017’de yarışacak

    Haber:  Aysun Beykoz

    Geredeli sporculardan Ayşenur Duman ve Hamit Tarık Aydın’ın EYOF yarışları için düşünceleri bölümünde şu ifadeler aktarıldı:

    “Hırslı bir insanım, kolay kolay bırakmıyorum”

    EYOF 2017 Erzurum’da ay yıldızlı forma ile yarışacak kız sporculardan Ayşe Nur Duman’ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Kayaklı koşu sporuna 12 yaşında okulumdaki hocalarımın teşviki ile başladım ve bu sporu çok istediğim için ailem de bana destek oldu. Kayaklı koşu diğer kar sporlarından çok daha zor, engebeli arazilerde koşuyoruz ama çok seviyorum. Ben hırslı bir insanım, kolay kolay bırakmıyorum ve kendi üzerime giderek başarı için çalışıyorum. EYOF için ise daha çok inanarak ve daha çok çabalayarak çalışıyoruz. Bu sporu yaparken de beni en çok tatmin eden şey, bayrağım ve millet için ve vatan için yapıyor olmam. Bu sporda benim idolümse, dört kez olimpiyatta mücadele etmiş eski bir kayaklı koşu sporcusu olan Kelime Çetinkaya:

    “Türkiye’de bir ilk olmak istiyorum”

    Yarışlarda Türkiye’yi erkekler kategorisinde temsil edecek sporculardan Hamit Tarık Aydın, Kars’tan öğrenimi için geldiği Gerede’de kayaklı koşu branşına başlayarak, başarılarıyla Türkiye’de ilk olmak istiyor. “Ablam da kayaklı koşu sporcusu ve onun tavsiyeleriyle başladım. EYOF’ta yarışacağımı öğrenince çok mutlu oldum ve şimdi EYOF’taki yarışlarda Türkiye’de bir ilk olmak istiyorum. Ablam Kerime Çetinkaya’nın yolundan giderek, onun başarısının üzerine ekleyerek daha başarılı olmayı hedefliyorum. Bu işi severek ve kendine güvenerek çalışmanın başarıyı getireceğine inanıyorum. Ben de hırsla ve severek yapıyorum. EYOF’ta da kendimizi en iyi şekilde göstererek başarı elde etmek istiyorum, ifadelerine yer verdi.

     

     

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