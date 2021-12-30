Geredeli Sporcular madalya kazandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Milli sporcular şampiyonayı 2 altın (Abdullah Yılmaz, Yusuf Emre Fırat), 3 Gümüş ( Seher Kaçmaz, Yusuf Emre Fırat, Geredeli hemşerimiz Ayşenur Duman), 3 bronz ( Ahmed Oglago ) toplam 8 madalyayla tamamladı.

Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Bulgaristan, Yunanistan, İran, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Pakistan, Meksika, Malezya ve Fas’tan katılan yaklaşık 60 sporcu iki gün boyunca Kandilli Kayak Merkezi’nde düzenlenen yarışmada dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonun ikinci gününde erkeklerde 10 kilometre klasik stil müsabakasında Milli sporcumuz Yusuf Emre Fırat altın, Strahinja Eric gümüş, Amed Oglago ise bronz madalya kazandı.

Kadınlar 5 kilometre serbest stil yarışında ise Samaneh Bahar Beyrami altın, Geredeli hemşerimiz Ayşenur Duman gümüş, Anja Ilıc ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Müsabakaların ardından dereceye girenlere madalyaları Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayak Federasyonu Asbaşkanı Cafer Nuroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Haydar Çetinkaya, Zafer Dumlu, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Yarışmanın FIS Teknik Delegesi Necati Kaplan ve Milli takım antrenörleri tarafından verildi.