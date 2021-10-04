Geredeli sporcularımız Milli takıma seçildiler



Haber: Aysun Beykoz

Gerede’den Çocuk Milli Takımda sporcularımız Hiranur Çığrılı, Irmak Erdem, Betül Aktaş, Büşra Demirdaşlı, İbrahim Salli Ayyıldız, Abdüssamet Yılmaz ve Ozan Çanlı yer aldı.

Gerede ilçesinden 4 bayan, 3 erkek olmak üzere 7 milli sporcumuz Kayaklı Koşu Çocuk Milli Takımına seçilerek Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Cemal Çetinkaya eşliğinde Bitlis kampına başladı. 5 ilden 9’u bayan 18 sporcu, 4 antrenör nezaretinde 15 günlük kamp çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis’in Tatvan ilçesinde kampa giren Türkiye Kayak Federasyonu Kayak Milli Takımı, çevre yolundaki 20 kilometrelik parkurda, kışın yapılacak olan yarışmalara hazırlanıyor.

Tekerlekli Kayak Milli Takımı sporcuları, 2021 faaliyet programında yer alan kayaklı koşu kondisyon ve tekerlekli kayak antrenmanları için Bitlis’in Tatvan ilçesine gitti. 5 ilden 9’u bayan 18 sporcu, 4 antrenör nezaretinde çalışmalarını sürdürürken, 15 gün sürecek olan kampta, sporcular Bitlis-Tatvan çevre yolundaki 20 kilometrelik parkurda önümüzdeki kış sezonu yapılacak olan yarışmalara sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Kayaklı Koşu Milli Takım ve Gerede Arkut SEM Antrenörü Cemal Çetinkaya ise, Bitlis’te olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu Çocuk Milli Takımı kampını Bitlis’te gerçekleştiriyoruz. Burada olmaktan son derece memnunum. Bitlis tarih kokan bir kent. Burada hem kapımızda çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Hem de boş zamanlarımızda kenti gezme fırsatı buluyoruz. Başarılı bir kamp geçirdiğimize inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tekerlekli Kayak Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz, kampın 6 Ekim’de sona ereceğini belirterek; “Türkiye Kayak Federasyonu’nun 2021 yılı yarış programında yer alan Kayaklı Koşu Çocuk Milli Takımı Bitlis’teki kampını sürdürüyor. 5 ilden 9’u bayan, 9’u da erkek olmak üzere 18 sporcu yer alıyor. Bunlarla birlikte 4 antrenör eşliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamptan gerek teknik heyet, gerekse sporcularımız çok memnun. Buradaki çalışmalar kış aylarında düzenlenecek yarışmalara hazırlıktır. Bazı sporcularımızın ilk kez milli takıma seçilmeleri heyecanı var. Pandemi kuralları çerçevesinde kampımızı sürdürüyoruz. Nemrut Krater Dağında tırmanış eğitimleri, yüzme havuzunda yüzme ve asfalt zeminde de tekerlekli kayak eğitimleri veriyoruz. Antrenman alanı olarak trafiğe kapalı olan Bitlis-Tatvan çevre yolunu seçtik. Araçlar geçmediği için burası bizim için ideal bir çalışma alanı oldu. Ancak önümüzdeki günlerde trafiğe açılacak bu alanla birlikte bizim de çalışma alanımız kapanmış olacak. Kendimize yeni bir yer keşfetmek zorundayız. Tek temennimiz kazasız belasız çocuklarımızla birlikte kampımızı tamamlayarak, ailelerinin yanına göndermektir” dedi.