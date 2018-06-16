Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, geçtiğimiz aylarda Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’nün girişimleri ileGençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından 1 milyon 400 bin TLödenek ayrılan Şehir Stadında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Havaların iyileşmesi ile birlikte başlayan çalışmalarda ekonomik ömrü tamamlanmış doğal çim yüzeyli futbol sahasının çimleri sökülmeye başlandı. Sentetik sahaya dönüştürülerek etrafına çim yüzeyli koşu pisti yapılacak şehir stadyumunun ayrıca saha etrafındaki tel örgüler de yenilenerek sporsever halkımızın hizmetine sunulacak.

Belediye Başkanı Mustafa Allar başlayan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Geredemizin bütün projelerini birebir takip eden Milletvekilimiz Fehmi Küpçü bizim Ankara’daki elimiz kolumuz.O olmadan yerel hizmetler zora girer. İlgili Bakandan randevu alınacak Vekilimiz halleder. Ödenek çıkartılacak Vekilimiz bir telefonla ilgili Genel Müdürlük ziyaret edilir hallolur. Gece-gündüz demeden ilçemizin kalkınması noktasında yaptığı çalışmalar ve girişimler için Milletvekilimize teşekkürü bir borç biliyoruz. İlçe halkım adına kendisine şükranlarımı sunuyorum, havaların iyileşmesi ile birlikte Şehir stadındaki çalışmalarımız başladı inşallah kısa süre içerisinde bitirilerek halkımızın hizmetine sunulacak. Geredespor 2018/2019 Futbol Sezonunda maçlarını sahasında oynayacak.”