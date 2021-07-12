Geredeli Tenisçimiz Şampiyon oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Gerede Esentepe Tenis Kulübü sporcusu Muhammed Enes Saka, İstanbul Ataşehir’de gerçekleştirilen ve toplamda 95 kişinin katılım sağladığı Türkiye geneli Taç Spor tarafından düzenlenen Karabağ Cup Tenis Turnuvasında rakiplerinin hepsini geride bırakarak şampiyon olmayı başardı.

Final karşılaşmasında ilk sette 6-1, ikinci sette 6-0’lık ciddi bir fark atarak şampiyonluğa ismini yazdıran Gerede Esentepe Tenis Kulübü oyuncusu Muhammed Enes Saka, ilçemizi başarı ile temsil ederek kupayı almaya hak kazandı.

Gerede Belediyesi’nin sponsorluğunu üstlendiği Muhammed Enes Saka şampiyon olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek destekçilerine teşekkür etti.

Muhammed Enes Saka yaptığı açıklamada” Azim, sabır ve mücadelenin sonucu;

Büyüklerimin değerli katkıları ve emeğiyle Taçspor Karabağ Cup Tenis Turnuvasında Şampiyon oldum ve bir üst seviyeye atladım.

Kupamı başta; turnuvaya katılmama vesile olan Gerede Belediyesi Başkanım Sayın Mustafa Allar Beye, Tenis Kulübü Başkanım Halil Alioğlu Beye, Gerede Ak Parti İlçe Başkanım İsmail Çetin Abime, Babam İsmail Saka, Halkla İlişkiler Müdürümüz Sayın Baki Sungur Abime, Geredespor Başkanım Sayın Bahri Esen abime ve Geredespor Soğuk Cehennem Taraftar grubuna, Yoldaşım Abim Demir Fatih ve Özgür Kıbrıs Abime, Gerede Esentepe Tenis Kulübü üyelerine ve tüm Gerede’ye armağan ediyorum. Saygılarımla” ifadelerini kullandı.