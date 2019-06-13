GEREDELİLER TURNUVASI ŞARTLARI NETLEŞTİ

Haber: Esra Öztürk

Gerede Kültür Sosyal ve Yardımlaşma Derneği tarafından Ankara’da yapılacak olan futbol turnuvasına katılacak takımlar belli oldu. Tertip komitesi önümüzdeki günlerde başlayacak olan turnuvanın şartlarını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Alınan kararlar değiştirilemez. Müsabakalar fikstür çekimi sonucuna göre belirlenen gün ve saatlerde yapılacaktır. Olumsuz hava koşulları ya da başka herhangi nedenlerle ertelenecek maçların oynanma tarihi “hiçbir takıma sorulmaksızın” tertip komitesi tarafından belirlenecektir. Turnuvaya yalnızca Gerede ilçesine bağlı merkez/köy/mahalle takımları katılacaktır. Her köy/mahalle takımı tek takımla temsil edilecektir. Maçlar 7 kişi ile oynanır. Her takımın bir maçta 3 oyuncu değiştirme hakkı vardır. Takım kadrosu en az 10 en fazla 16 kişiden oluşmak zorundadır. Bir maçta 2 sarı kart gören oyuncu kırmızı kart ile cezalandırılır. İkinci sarı karttan kırmızı kart gören oyuncu 1 maç ceza alır. Direk kırmızı kart gören oyuncu 2 maç ceza ile cezalandırılır. ihraç edilir. Maçlar 25’er dakika 2 devre olmak üzere toplam 50 dakika oynanır. Oynanacak maçlarda ilk 4 sıraya giren takımlar bir üst tura yükselecek, ilk 4 sıraya giremeyen takımlar turnuvadan eleneceklerdir. Takımların puanlarının eşit olması haline önce genel averaja daha sonra gol averajına bakılacaktır. Turnuva kuralarının çekildiği tarihte; bütün grup kuraları ve ilk tur eşleşme kuraları çekilecek ve finale kadar oynanacak maç eşleşmeleri belli olacaktır. Grup mücadeleleri sonunda 1.olan takımlar başka grupların ikincileriyle eşleşeceklerdir. Tek maçlı lig sistemine göre oynanacak maçlar sonunda galip gelen takımlar ilk 16 arasında kalarak çeyrek finale yükselmiş olacaklardır. Mağlup olan takımlar turnuvadan eleneceklerdir. Çeyrek finalde tek maçlı eleme sistemi ile oynanan maçlarda galip gelen takımlar yarı finale yükseleceklerdir. Mağlup olan takımlar turnuvadan eleneceklerdir. Yarı finale kalan takımlar arasında tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak maçları kazanan takımlar Final oynamaya hak kazanacaklardır. Yarı finalde oynadığı maçı kaybeden 2 takım üçüncülük ve dördüncülük maçı oynayacaklardır. Kazanan takım turnuva üçüncüsü olacaktır. Finale kalan 2 takım arasında oynanacak, tek maçı kazanan takım turnuva şampiyonu olacaktır. Kaybeden takım turnuva ikincisi olacaktır. Turnuvada fair play ödül sistemi uygulanacaktır. Sistemde sarı kart, kırmızı kart ve temsilcilerin puanlamaları ile en fazla puanı alan 3 takım fair play ödüllerini almaya hak kazanacaktır. Turnuvanın en kıymetli kupası fair play kupasıdır.

Fair Play ödülleri

1.olan takıma Kupa + Büyükbaş + madalya

2. Olan takıma 2 adet Küçükbaş + madalya

3.olan takıma 1 Küçükbaş TL + madalya

Turnuva Şampiyonası ödülleri

Turnuvada 1. Olan takıma Şampiyonluk Kupası + Madalya

Turnuvada 2. Olan takıma ikincilik Kupası + Madalya

Turnuvada 3. Olan takıma üçüncülük Kupası + Madalya

Turnuvada 4. Olan takıma Madalya

Birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlar kupa ve madalya kazanacaklardır. Gol Kralı olan oyuncu gol krallığı ödülü almaya hak kazanacaktır. Altın eldiven ödülü turnuva maçları sonunda en az gol yiyen takımın kalecisine verilecektir. Her maç öncesi kimlik kontrolü, nüfus cüzdanı aslı ile yapılacaktır. Oyuncular maçlar başlamadan önce kendilerine sunulan futbolcu taahhütnamesini imzalamak diğer evraklar ile birlikte teslim etmek zorundadır. Katılım ücreti 2500 TL (ikibin beşyüz Türk Lirası) dır. 11 Haziran 2019 Salı gününe kadar her takım dosyası ile birlikte turnuva bedelinin yarısı 1250 TL yi teslim etmek zorundadır. 21 Haziran 2019 Cuma gününe kadar geri kalan kısmı 1250 TL’yi ödemek zorundadır. Aksi durumda turnuvaya katılamayacak.