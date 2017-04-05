Haber: Esra Öztürk

İki takımında grupta rahat bir konumda olması nedeniyle son derece zevkli ve baştan sona büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. İstanbul bölgesinden Fatih Çalışkan’ın yönettiği Kdz. Ereğli Belediyespor –Geredespor karşılaşmasında başın başlama düdüğü ile iki takımda rakip kalede gol ararken karşılaşmada ilk gol sesi, 37.dakikada geldi.Kaan Yavuzcan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Eray Özer sert bir vuruşla rakip fileleri havalandırarak Kdz.Ereğli Belediyespor’u 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu golle Kdz. Ereğli Belediyespor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya baskılı başlayan Geredespor 68.dakikada Murat Turan’ın golü ile skoru eşitlerken, Murat Turan attığı golle karşılaşmanın skorunu da belirledi. Geredespor sezonun son maçında sahasında Bartınspor’u konuk edecek.