Haber: Erdal Tanrıverdi

Sezonun ilk yarısında rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kalan Geredespor’da bu hafta hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Geredespor bu maçla beraber 2.yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ligde 2.yarının ilk haftasının programı şöyle:

15 Ocak Pazar

14.00: Geredespor-Çekmeköy Alemdağ

14.00: Kdz.Ereğlispor-Keçiören Belediyesi

14.00: Akçakocaspor-Zeytinburnu 1957

14.00: Kurtuluşspor-Eskişehir Yunus Emrespor

14.00: Pursaklar Belediye-Kozlu Belediyespor