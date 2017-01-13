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13 Ocak 2017 Cuma
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    • Geredespor Çekmeköy'le yıla başlıyor

    Bolu'yu BAL Liginde temsil eden Geredespor ligde 14.haftada yarın Çekmeköy Alemdağspor'u konuk edecek. Mücadele saat 14.00’te Karaçayır Sentetik Sahada oynanacak.

    13 Ocak 2017 Cuma 15:21
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    Geredespor Çekmeköy'le yıla başlıyor

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Sezonun ilk yarısında rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kalan Geredespor’da bu hafta hedef sahadan 3 puanla ayrılmak.  Geredespor bu maçla beraber 2.yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ligde 2.yarının ilk haftasının programı şöyle:

    15 Ocak Pazar

    14.00: Geredespor-Çekmeköy Alemdağ

    14.00: Kdz.Ereğlispor-Keçiören Belediyesi

    14.00: Akçakocaspor-Zeytinburnu 1957

    14.00: Kurtuluşspor-Eskişehir Yunus Emrespor

    14.00: Pursaklar Belediye-Kozlu Belediyespor

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