Haber: Erdal Tanrıverdi
Sezonun ilk yarısında rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kalan Geredespor’da bu hafta hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Geredespor bu maçla beraber 2.yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ligde 2.yarının ilk haftasının programı şöyle:
15 Ocak Pazar
14.00: Geredespor-Çekmeköy Alemdağ
14.00: Kdz.Ereğlispor-Keçiören Belediyesi
14.00: Akçakocaspor-Zeytinburnu 1957
14.00: Kurtuluşspor-Eskişehir Yunus Emrespor
14.00: Pursaklar Belediye-Kozlu Belediyespor
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