Haber: Esra ÖZTÜRK

Amatör Çetiner Erdoğan 1 Li’in ilk hafta karşılaşmasında Geredespor ile Kınrısçıkspor karşı karşıya geldiler. Mücadeleyi Oğuzhan ve Ahmet’inn golleriyle Geredespor takımı 2 – 1 kazandı. Bu galibiyetle Geredespor lige 3 puanla başlarken, Kıbrısçıkspor takımı ise lige mağlubiyetle başladı. Maçın ilk yarısına Geredespor takımı rakibe göre daha etkili başladı. Geredespor rakip ceza sahsında bulduğu pozisyonları gole çeviremedi. Geredenin aradığı gol ilk yarının son dakikalarında geldi. 42.dakikada Geredespor Oğuzhan’ın golüyle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca devre arasında Geredespor’un10 üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıda farkı arttırmak isteyen Gerede takımı rakip karşısında başkılarını arttırdı. Maçın 59. Dakikasında Geredespor’lu oyuncu Ahmet takımının ikinci golünü kaydetti. Farkın ikiye çıkması üzerine Kıbrısçıkspor takımı toparlanmaya çalıştı. Kıbrısçık takımı farkı azatlaya çalışmak için girdiği pozisyonlardan bir türlü yararlanamadı. Kıbrısçıkspor’un beklediği gol maçın son 10 dakikasında geldi. Maçın 83. Dakikasında Sercan’ın bulduğu gol ile farkı bire indirerek skoru 2 -1 e getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçı Geredespor takımı 2-1 kazandı

Stad: Karaçayır Sentetik 1

Hakemler: Sinan Yılgündüz, Umut Kılıç, Mertelbahadır

Geredespor takımı ilk 11: ** Metehan, ** Oktay, ***Ahmet, ** Batuhan, ** Muhammet Can, ** Atakan Yılmaz, ** Yasin, ** Fatih,*** Oğuzhan, ** Atakan Yokuşoğlu, ** Metehan

Kıbrısçıkspor takımı ilk 11: ** Avni, ** Furkan, ** Onur, *** Sercan, ** Emre, ** Onur, ** Furkan Bilal, ** Serhat Harman, ** Semih, ** Serhat Gülen, ** Ömer

Goller: 42.dk. Oğuzhan, 59.dk. Ahmet ( Geredespor), 83dk. Sercan ( Kıbısçıkspor)