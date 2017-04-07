Haber: Aysun Beykoz
Geçen hafta Kdz.Ereğli ile 1-1 berabere kalan ve Yeniçağaspor ile baraj maçı oynamaya hak kazanan temsilcimiz Geredespor'da hedef moral bulmak. Ligde 26.haftanın programı şöyle:
9 Nisan Pazar
15.00: Geredespor-Bartınspor
15.00: Kozlu Belediyespor-Bağcılarspor
15.00: Beyköy Belediyespor-Pursaklar Belediye
15.00: Yunusemrespor-Modafenspor
15.00: Zeytinburnu 1957-Kurtuluşspor
15.00: Keçiören Bağlum-Akçakocaspor
15.00: Çekmeköy Belediye-Kdz.Ereğlispor
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