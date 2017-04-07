Haber: Aysun Beykoz

Geçen hafta Kdz.Ereğli ile 1-1 berabere kalan ve Yeniçağaspor ile baraj maçı oynamaya hak kazanan temsilcimiz Geredespor'da hedef moral bulmak. Ligde 26.haftanın programı şöyle:

9 Nisan Pazar

15.00: Geredespor-Bartınspor

15.00: Kozlu Belediyespor-Bağcılarspor

15.00: Beyköy Belediyespor-Pursaklar Belediye

15.00: Yunusemrespor-Modafenspor

15.00: Zeytinburnu 1957-Kurtuluşspor

15.00: Keçiören Bağlum-Akçakocaspor

15.00: Çekmeköy Belediye-Kdz.Ereğlispor