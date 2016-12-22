Karşılaşmada Geredespor'un golünü Burak Toker atarken, Bartınspor'un gollerini Ömer Can, Caner ve Utku kaydetti. Geredespor'da 55 . dakikaya kadar kaçak dövüşen ve kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Traore'nin vasat performansının yanı sıra, Geredespor kalecisi Gündoğan kurtarışları ile farkı önledi.

Stad: Bartın Atatürk

Hakemler : Serkan Eryılmaz, Efe Kurtuluş, Samet Cengiz

Bartınspor: Muhammet, Ahmet, Ümit, Ömer K, Fatih, Caner, Uğur, Emrah, Ömercan, Burak, Lungelo

Teknik Sorumlu : Ahmet Özen

Geredespor : Gündoğan, Gökhan, Güray, Anılcan, Fatih, Cemal, Samed, B.Toker, Onur, M.Berge, Traore

Teknik Sorumlu: Aydın Başer

Goller : 7' Ömer Can, 55' Caner, 78' Utku - 5' Burak Toker

Kırmızı Kart : 51' Balifa Mouhamadoulm Traore

Bartınspor ve Geredespor'lu futbolcular maç öncesi gerçekleştirilen seremoniye "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" pankartı ile polisler ile beraber çıktılar.

Karşılaşma öncesinde terör saldırısında şehit düşen Polis ve Askerlerimiz için saygı duruşu yapıldı. Ev sahibi Bartınspor yönetimi ve Geredespor yönetimi görevli polis memurlarına karanfil takdim ederek, başsağlığı dileklerini ilettiler.

İlk Yarıda Eşitlik...

Karşılaşmaya iki takımda hızlı başladı.

5.dakikada Murat Berge'nin ara pasında top ile buluşan Burak Toker kaleci Muhammet'in yanından topu ağlara gönderdi. (0-1) Golden 2 dakika sonra Bartınspor atağında Lungelo'ya müdahale için Gündoğan kalesini terk etti, Lungelo Gündoğan'ın üstünden topu kaleye doğru aşırdı ve Ömer Can kafa vuruşu ile savunmanın yanından topu ağlara gönderdi. (1-1) İlk yarıda uzatma dakikaları oynanırken Burak Toker attığı şutta kaleci Muhammet'i geçemedi ve ilk yarı eşitlik ile sona erdi.

Traore Geredespor'u Yaktı...

İlk yarıda gereksiz yere sarı kart gören Traore 51.dakikada rakibine attığı tekme sonrası 2.sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Bartınspor 55'de Caner Çolak'ın ceza sahası içinden attığı şutta 2-1 öne geçti. Dakika 63'te ise Burak Toker kaleci Muhammet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta yolladı. Geredespor'un 10 kişi kalması ile beraber baskıyı iyice artıran ev sahibi Bartınspor, Geredespor kalesini ablukaya aldı. 71.dakikada Lungelo'nun, 73'te ise Ömer Can'ın %100'lük gol vuruşlarını kaleci Gündoğan çıkardı. 74'de ise Gündoğan, Bartınspor atağında kalesini terk ederek topu kafası ile uzaklaştırdı.Bartınspor'un 3.golü 78.dakikada oyuna ikinci yarı giren Utku'dan geldi.Ceza sahası üstünden Utku'nun attığı şut Güray'a çarptı ve top ağlara gitti. Skor 3-1 olduktan sonra 83,86 ve 90.dakikalarda Geredespor kalecisi Gündoğan %100 3 poziyonda kalesinde devleşti. Karşılaşma 3-1 Bartınspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Geredespor bu sonuçla 9.sıraya gerilerken, Bartınspor puanını 20 yaptı ve 5.sıraya yükseldi.

Alkışlar Gündoğan'a !

Kalesinde 3 gol görmesine rağmen adeta devleşen Geredespor kalecisi Gündoğan Toprak, karşılaşmayı izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.