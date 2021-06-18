Geredespor Yönetimi görev dağılımı yaptı

Geredespor Kulübü’nün 32. Olağan Kongresi ile Başkanlığa seçilen Bahri Esen ilk toplantısını Esentepe’de gerçekleştirdi. Toplantıya Belediye Başkanı Mustafa Allar’da katılım sağladı. Bahri Esen başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, yeni dönemde tahmini bütçeyi yüksek tutarak hedefin 3.lig olduğunu belirtti.

Görev dağılımının yapıldığı ilk toplantıda yeni yönetim kurulu BAL Liginden ziyade 3.lig hedefini çıta olarak belirleyerek gereken mücadelenin verileceğini belirtti.

Geredespor Kulüp Başkanı Bahri Esen, yeni yönetim ile amatörde mücadele eden takımın mutlaka yeni dönemde BAL Ligine çıkarılması gerektiğini ayrıca alt spor dallarının da canlandırılacağını dile getirdi.

Toplantıda konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; “İlçemizin güzide kulübü Geredesporumuzun ilk toplantısını yeni başkan Bahri Esen ve kıymetli yönetim kurulu üyeleri ile beraber gerçekleştirdik. Geredesporumuz bizim ve Gerede’mizin ortak değeridir, bu değere hep beraber sahip çıkmalıyız. Geredespor’a ve spora yaptığımız ve yapacağımız destek sürmeye devam edecek. Yeni Kulüp Başkanımız Bahri Esen’e ve kıymetli yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyor, sonsuz başarılar diliyorum” dedi.

Toplantı sonrası görev dağılımında oy birliği ile seçilen birim başkanları ve üyeleri şu şekilde:

Başkan: Bahri Esen

Başkan Yardımcıları: Eşref Şenol Töngemen, Coşar Bıyık, Cengiz Demir, Hasan Calayır, Mustafa Çiçek

As Başkanlar: Yunus Demirses, Uğur Kutlugün

Futbol Şube Başkanı: Sadık Demir, Vedat Akgün

Futbol Şube Başkan Yardımcıları: Durmuş Danışman, Fevzi Doğancı, Hüseyin Bircan

Genel Kaptanlar: Bahri Duman, İsmail Gürcan, Fatih Öneren

Kulüp İdare Amiri: Sıtkı Çakır, Mustafa Eryılmaz

Basın Sorumluları: Mehmet Çığrılı, Serkan Candan, Alican Duman

İktisadi İşletme Başkan Yardımcısı: Emrullah Erçimen, Şenol Erdoğanlı, Murat Ceylan, Ömer Çakır, Sedat Aslan, Kadir Aydemir

Kulüp Menajerleri: Murat Balcıoğlu, Harun Turçin, Kemal Muratoğlu

Veznedarlar: Ömer Yılmaz, Dursun Arslan, Emrullah Demir, Ramazan Çalışkan, Murat Bulduklu

Mali İşler: Emrullah Erçimen, Şenol Erdoğanlı, Sedat Zengin

Hukuk İşleri: Yusuf Renkli, Ahmet Okçu, Murat Özkan, Özkan Çelik

Sağlık İşleri: Sami Pekcanlı, İbrahim Gökçe, Halit Bilge, İsmail Yeler

Tesis Sorumluları: Osman Yılmaz, Durmuş Ersoy, Abdullah Yılmaz, Engin Urhan, İlhan Kaymaz, Yasin Turan

Kulüp Müdürleri: Bahri Duman, İsmail Çakmak, Hulusi Calayır

Federasyon Delegeleri: Osman Çiçek, Erol Calp, Kurban Sünkar, Uğur Özcan

Amatör Spor Delegeleri: Ayhan Tabak, Bahri Duman, İrfan Avcı, İbrahim Boztoprak

Genel Sekreter: Zafer Öndağ, Hasan Biçer, Kenan Duman

Tribün Sorumluları: Nuri Turunç, Nuri Tabak, Osman Çiçek, Sedat Bartık.