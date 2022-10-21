Geredespor yönetiminden önemli ziyaretler

Bolu 1. Amatör Kümede mücadele eden ve lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Geredespor Kulüp Başkanı Celal Uslu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bolu Valisi Erkan Kılıç’ı makamında ziyaret ederek projelerini anlattı.

Geredespor Kulüp Başkanı Celal Uslu, Bolu Valisi Erkan Kılıç’a isminin yazılı olduğu Geredespor forması ve atkısı hediye ederek hafta sonu oynayacakları maça davet etti.

DyorEX Boluspor’a ziyaret

Ziyaretler kapsamında Geredespor Kulüp Başkanı Celal Uslu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, DyorEX Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.

Başkan Abak’a başarılar dileyen Uslu, Geredespor için düşündükleri projeleri aktardı. DyorEX Boluspor Kulübü Başkanı Savaş Abak ise Boluspor olarak ellerinden gelen desteği verebileceklerini ifade etti.