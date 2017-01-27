Haber: Erdal Tanrıverdi

Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalan Geredespor’da bu hafta hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Geredespor bu maçla beraber 2.yarıda ilk puan ya da puanlarını almak istiyor. Ligde 16.haftanın programı şöyle:

28 Ocak Cumartesi

14.00: Çekmeköy Alemdağ-Keçiören Bağlum

14.00: Geredespor-Zeytinburnu 1957

29 Ocak Pazar

14.00: Kdz.Ereğlisspor-E.Yunus Emrespor

14.00: Akçakocaspor-Beyköy Belediyespor

14.00: Kurtuluşspor-Kozlu Belediyespor

14.00: Pursaklar V.İ.-Bartınspor

14.00: Modafenspor-Bağcılarspor