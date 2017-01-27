Haber: Erdal Tanrıverdi
Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalan Geredespor’da bu hafta hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Geredespor bu maçla beraber 2.yarıda ilk puan ya da puanlarını almak istiyor. Ligde 16.haftanın programı şöyle:
28 Ocak Cumartesi
14.00: Çekmeköy Alemdağ-Keçiören Bağlum
14.00: Geredespor-Zeytinburnu 1957
29 Ocak Pazar
14.00: Kdz.Ereğlisspor-E.Yunus Emrespor
14.00: Akçakocaspor-Beyköy Belediyespor
14.00: Kurtuluşspor-Kozlu Belediyespor
14.00: Pursaklar V.İ.-Bartınspor
14.00: Modafenspor-Bağcılarspor
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