Haber: Aysun Beykoz

Eskişehir'e ayak basan Geredespor'u Sağlık Pide'nin sahibi Ali İdem karşıladı. Konaklama ve yemek masraflarını üstlenen Ali İdem, Cumartesi gününden itibaren Geredespor'un şehirden ayrıldığı ana kadar kafile ile yakından ilgilendi. Geredespor Başkanı İsmail Çetin ; " Kafilemizle ile yakinen ilgilenen sevgili Ali abimize teşekkür ediyoruz. Kafilemize ikram edilen yemekler takımımıza doping etkisi yarattı ve Esk. Yunusemrespor karşılaşmasından galibiyet ile ayrıldık." ifadelerini kullandı.