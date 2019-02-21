Geredespor’dan 2-0’lık galibiyet

Geredespor Pazar günü Bolu Karaçayır Sentetik Saha’da oynadığı karşılaşmada Kıbrıscıkspor’u 2-0 mağlup ederek puanını 3’e çıkardı.

Geredespor’dan 2-0’lık galibiyet

Haber: Gökhan Aksoy

Bolu ili Amatör Play-Off Grubu karşılaşmaları Pazar günü start aldı. Geredespor Kıbrıscıkspor ile saat 16.00’da karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Geredespor’un golleri Talha ve Hazar’dan geldi. Grubunda lider isimler arasında gösterilen Kıbrıscıkspor’u 2-0 mağlup eden Geredespor yaptığı muhteşem ataklarla rakibinin kalesine 2 gol gönderdi. 71.dakikada Talha’nın attığı gol ile durumu 1-0 yapan Geredespor, 82.dakikada Hazar’ın golü ile durumunu 2-0 yaptı. İlk yarının golsüz ve zorlu geçtiği mücadeleye Soğuk Cehennem Taraftar grubu ise sloganları ile tam destek verdi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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