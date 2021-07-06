Geredespor’dan Keçiörengücü’ne ziyaret

Keçiörengücü’nün akşam antrenmanında konukları vardı. Gerede de hazırlıklarını sürdüren Başkent ekibini Geredespor Kulüp Başkanı Bahri Esen ve Yönetim Kurulu üyeleri antrenmanda ziyaret ederek futbolculara yeni sezon öncesi başarılar diledi. Teknik direktör İlker Püren ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Geredespor Kulübüne nazik ziyareti için teşekkür ediyor, ligde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Keçiörengücü’nde yoğun tempo

Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde sabah ilk antrenmanına ısınma hareketleri ile başlayan Mor Menekşeler ilerleyen bölümde kondisyon çalışmasını gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde çift kale oynayan futbolcuların hırslı ve istekli olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Öte yandan Ankara Keçiörengücü takımdan ayrılan oyuncuların yerine yeni transferlerini bir bir açıklamaya devam ediyor. Başkent ekibi son olarak İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nde forma giyen 21 yaşındaki stoper Yusuf Avcılar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Ankara Keçiörengücü’müz İstanbul Başakşehir FK’den 21 yaşındaki stoper Yusuf Avcılar ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yusuf’a, kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz” denildi.